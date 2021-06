Cyril Saugrain : "L’équipe Alpecin va avoir des cartes à jouer, elle est dans une spirale positive"

La 3e étape du Tour de France a été émaillée par de nombreuses chutes, notamment dans le final. Pour certains, dont Marc Madiot qui a tiré un gros coup de gueule après l’étape, l’arrivée n'était pas adaptée pour le peloton du Tour de France et présentait trop de dangers.

"C’est compliqué" explique notre consultant Cyril Saugrain, interviewé par Rodrigo Beenkens. "C’est dans la préparation du sprint que l’étape était dangereuse. Il y a eu tellement de monde par terre avant que la dernière ligne droite n’était pas si dangereuse. La chute d’Ewan on aurait pu la voir dans n’importe quel sprint. Je sais que l’organisation fait attention à ses arrivées mais je pense qu’on a malheureusement pris des risques avec une descente à 60 km/h sur une petite route avec des virages dans le final."

Principales victimes de ces chutes, deux favoris du Tour : Geraint Thomas et Primoz Roglic. Ils sont tombés tombent et perdent du temps. En plus, ils ont visiblement été touchés. "Il est fort possible que Geraint Thomas ait perdu le Tour aujourd’hui" explique Cyril Saugrain. "Il s’est blessé à l’épaule, il y aura des conséquences. Roglic reste dans la course mais il faut attendre les informations.

Malheureusement ces deux coureurs ont perdu du temps et sont blessés. C’est surtout cela qu’il faut retenir."

Lauréat de l'étape du jour : Tim Merlier. Le Belge de l'équipe Alpecin a tiré les marrons du feu. "L’organisation de l’équipe était claire. On pourrait changer les rôles demain. On pourrait voir Philipsen trouver de l’espace demain emmené par Tim Merlier. Avec la chute de Caleb Ewan [NDLR : Lotto soudal a annoncé l’abandon du coureur en début de soirée], l’équipe Alpecin va avoir des cartes à jouer. L’équipe est dans une spirale positive."