Cyril Saugrain : "Je ne vois pas une équipe de sprinters avec la fraîcheur pour contrôler le peloton"

Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a signé la plus belle victoire de sa carrière en levant les bras à Nîmes. Très costaud tout au long de la journée, il a réussi à s’isoler en tête à 11 kilomètres de l’arrivée. Débarrassé de ses derniers adversaires, il a pu savourer. Le plus fort à gagner, c’est l’avis de notre consultant Cyril Saugrain.

Ce succès apporte un peu de baume au cœur à l’équipe allemande, le jour de l’abandon de Peter Sagan. "Je pense même avec Sagan (à ce niveau de forme), Nils Politt aurait pu prendre l’échappée et faire la même course. Il y a deux, cela n’aurait sans doute pas été la même histoire. L’opportunité était là, il l’a saisie et il a gagné cette superbe victoire".



Avec 5 coureurs encore en lice, Lotto-Soudal a réussi à placer deux éléments dans le bon coup mais il manque toujours la finition. "Il n’y a pas grand-chose à leur reprocher. On fait les bons efforts, on met les hommes devant. On entre dans la deuxième semaine du Tour, il faut de la fraîcheur. C’est ce qu’il a manqué à Sweeny. Il faut persévérer et peut-être que ça va sourire. Mais ce n’est pas évident sur ce Tour".



Il ne reste plus beaucoup de sprinters et peu d’équipes capables de contrôler la course. Sur un parcours qui peut favoriser une arrivée groupée, les échappés auront-ils encore une chance ? "Il y a un niveau de fatigue avancé dans le peloton. Du coup, les équipes de sprinters vont avoir du mal à contrôler. On va avoir tendance à mettre des hommes devant pour miser sur cela. Et si ça rentre on jouera la carte des sprinters. Donc je pense que demain, on pourrait avoir un scénario identique. Le vent reste une interrogation. Mais je ne vois pas une équipe de sprinters avec la fraîcheur pour contrôler le peloton".