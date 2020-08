Cyril Saugrain: "Il y avait la place pour Van Avermaet de venir gagner aujourd'hui" - © Tous droits réservés

Cyril Saugrain: "Il y avait la place pour Van Avermaet de venir gagner aujourd'hui" - Tour de... La deuxième étape du Tour de France s'est terminée ce dimanche avec la victoire de Julian Alaphilippe, à Nice. Le Français a fait coup double en enfilant le maillot jaune. Un maillot jaune qu'il affectionne. Pourra-t-il le garder aussi longtemps que l'an dernier? "C'est dur de se prononcer avec Julian Alaphilippe!" explique notre consultant Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens. "A Orcières Merlette, on en saura plus. Mais il est à mon avis assuré de le garder 4 ou 5 jours. Mais l'année dernière je vous disais la même chose et cela avait duré un moment..." Quatrième de l'étape du jour et premier du sprint du peloton, il n'a pas manqué grand chose à Greg Van Avermaet pour lever les bras sur la Promenade des Anglais. "Il manque des équipiers pour finir le travail" analyse Cyril Saugrain. "Il n'a plus personne pour rouler à ce moment-là. Les deux équipes de leaders roulent pour contrôler et ne pas laisser trop de temps à Adam Yates. Mais c'est vrai que pour Greg Van Avermaet, c'est un petit peu dommage de venir mourir à quelques secondes. Il y avait la place pour venir gagner aujourd'hui." Cette deuxième étape présentait 4 cols dont deux de première catégorie mais les favoris n'ont pas décidé de se dévoiler. "On ne peut pas tirer d'enseignements aujourd'hui" explique Cyril Saugrain. "On n'a pas eu de grands mouvements de la part des favoris. Dumoulin est tombé mais est revenu très vite. Ca c'est un enseignement. Mais pour les leaders, il faudra attendre au moins deux jours avec l'arrivée à Orcières-Merlette."