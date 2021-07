Cyril Saugrain : "Il y a des opportunités de maillot vert pour Jasper Philipsen"

Notre consultant Cyril Saugrain revient au micro de Rodrigo Beenkens sur le déroulement de la 6e étape du Tour de France, qui a vu la victoire de Mark Cavendish, sa deuxième cette année sur la Grande Boucle.

"Les autres sprinters doivent se poser beaucoup de questions" déclare Cyril Saugrain, à propos de la renaissance du Britannique, 36 ans. "Est-ce qu’on n’est pas dans un contexte où le vélo plaisir est la source de force et d’énergie ?" tente d’expliquer notre consultant.

Deuxième ce jeudi, Jasper Philipsen n’en finit plus de voir Mark Cavendish le devancer. Le Belge a déjà pris la deuxième place 6 fois cette année derrière le champion du monde 2011. Dans cette optique, est-ce qu’Alpecin mise sur le bon cheval et ne devrait pas mettre Tim Merlier en dernier échelon du train de son sprint ? "Le choix n’est pas évident" tempère Cyril Saugrain. "A court terme on peut se poser la question du fait que Cavendish l’ait battu 4 fois en Turquie et déjà deux fois ici au Tour de France. Malgré tout, sur le long terme, on voit le classement de Philipsen au maillot vert. On ne sait pas si Mark Cavendish va aller jusqu’à Paris. Il y a donc des opportunités de maillot vert. Donc il est important d’aller mettre des points."

Ce vendredi, c’est l’étape la plus longue du tour qui se présente au peloton. Avec un final accidenté où l’on pourra probablement voir Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel en découdre. En compagnie de Wout Van Aert ? "L’envie sera là" explique Cyril Saugrain pour terminer. "Il aura un terrain très favorable. Et il y a des espoirs de maillot jaune. On ne sait pas comment Mathieu van der Poel va passer le Signal d’Uchon. Il y a donc peut-être des perspectives de maillot jaune, autant pour Van Aert que pour Alaphilippe. Donc il y aura à mon avis de la bagarre dans le final de l’étape."