Cyril Saugrain et son "gros flop" de ce Tour de France : "Mais que font certains directeurs sportifs ???"

Après la victoire de Matej Mohoric à Libourne, Rodrigo Beenkens a débriefé en compagnie de son consultant Cyril Saugrain la stratégie adoptée par certaines équipes - et donc par certains directeurs sportifs - ces derniers jours, et ce vendredi en particulier.

"Je n'avais pas de flop à donner jusqu'à présent, je n'en ai toujours pas au niveau des coureurs, mais aujourd'hui, j'en ai un gros !, s'exclame notre consultant Cyril Saugrain. Mais que font certains directeurs sportifs ??? Depuis quelques jours, on voit de leur part des erreurs tactiques qui sont grosses comme le nez au milieu du visage. Et puis, certains directeurs sportifs (avec un passé "encombrant" qui entretient le doute et la suspicion, ndlr) peuvent porter préjudice à l'image des coureurs et du vélo. Mais ce problème est éternel, et j'ai peu de solutions pour y remédier."

►►► A lire aussi : Matej Mohoric : "Je me suis senti comme un criminel"

►►► A lire aussi : Tous les classements après la 19ème étape remportée par Matej Mohoric