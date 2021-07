Cyril Saugrain élogieux envers Jumbo-Visma, plus critique envers Ineos : "Il faudra retravailler la tactique"

Cyril Saugrain élogieux envers Jumbo-Visma, plus critique envers Ineos : "Il faudra retravailler... Superbe journée pour l’équipe Jumbo-Visma sur les routes du Tour de France ce dimanche à Andorre-la-Veille. Au-delà du succès de Sepp Kuss, la formation néerlandaise s’est distinguée en allant chercher la combativité (et de précieux points au classement de la montagne) avec Wout van Aert mais aussi en montant sur podium virtuel du Tour avec Jonas Vingegaard, désormais 3e du général. Lors de notre habituel débrief de fin d’étape, Cyril Saugrain a donc voulu tirer son chapeau à l’équipe Jumbo-Visma. "Souvent ce qu’il y a de plus dur dans un Tour, c’est se remobiliser. Revenir dans la course alors qu’on vient sur le Tour de France pour protéger un leader. Les coureurs de chez Jumbo-Visma étaient forcément abattus après l’abandon de Roglic mais ils ont su repartir sur une nouvelle course avec des objectifs de victoire d’étape, de prendre des maillots et tout cela en continuant à garder un homme de classement général. " Notre consultant était en revanche moins élogieux au moment de commenter la prestation de l’équipe Ineos ce dimanche. "On a voulu essayer de mettre à mal Pogacar et au bout du compte, on n’a écarté que quelques coureurs. Il va falloir se remobiliser et retravailler la tactique plutôt que de faire rouler comme ça au train. On aurait pu essayer d’attaquer. La solution ne me semble pas être la bonne pour le moment", estime Cyril Saugrain.