Cyril Saugrain : "Bernal moins bien ? Il est peut-être aussi bien que l'an passé, c'est la concurrence qui est au-dessus"

Au terme d'une superbe étape, Daniel Martinez s'est offert son premier bouquet sur le Tour en devançant Lennard Kämna lors de la 13 étape entre Châtel-Guyon et Pas de Peyrol. Derrière, le tandem slovène Roglic-Pogacar a fait exploser tout le monde et repris quelques précieuses secondes sur les autres favoris. Comme tous les soirs, nous avons posé trois questions à Cyril Saugrain, notre consultant.

Pour la 4e fois en 13 étapes, l'échappée est allée au bout ce vendredi. Imitant la tactique victorieuse de la formation Sunweb, Education First avait décidé de mettre les petits plats dans les grands en plaçant trois hommes aux avants-postes. Une stratégie payante ? "On peut effectivement se poser la question. Bora en a posé deux devant (Schachmann et Kämna), ce n'était pas assez. Ils sont tombés sur un os qui s'appelait Daniel Martinez. L'équipe Education-First a bien travaillé, elle a envoyé un homme devant, ce qui a permis à Martinez de ne pas travailler pendant quelques kilomètres. Mais Martinez était l'homme le plus fort aujourd'hui, il fallait être solide pour s'imposer aujourd'hui et il a pris ce risque , sans s'occuper de Kämna mais en roulant, roulant, roulant et ça a payé. Donc chapeau Martinez !" explique Cyril Saugrain, notre consultant.

Autre fait marquant, l'attitude d'Ineos qui s'est mis à rouler à 20 kilomètres de l'arrivée, faisant exploser le peloton. Une tactique visant à durcir la course ou pour assurer le tempo pour un Bernal moins en forme que l'année passée ? "Un Bernal moins bien ou peut-être justement tout aussi bien et c'est les autres qui sont juste un tout petit peu plus forts que lui. Moi j'ai plutôt la sensation que ces derniers temps, quand Ineos prend les commandes c'est pour imposer leur rythme et ne pas subir le rythme des Jumbo, des fois trop élevé. On l'avait vu lors d'une autre étape où les Ineos avaient roulé sans pour autant tout faire exploser et Bernal était limite dans le final. Aujourd'hui, c'était un peu la même chose, quand Jumbo a mis le rythme et que Pogacar a attaqué, Bernal était déjà loin" analyse Saugrain.

Après ce 13e opus, le classement général ressemble finalement à une belle bataille entre la Slovénie et la Colombie. Si les deux premiers (Roglic et Pogacar) sont Slovènes, ils sont suivis par une colonie de quatre Colombiens (Bernal, Uran, Quintana et Lopez). Une question se pose dès lors, comment les Colombiens vont-ils faire pour renverser l'hégémonie slovène ? "Le problème c'est que ce n'est pas que les drapeaux qu'il faut regarder mais surtout le nom des équipes" rigole Saugrain. "Malheureusement, je pense qu'ils ne vont pas trouver cette alliance. Comment faire ? Il faut continuer à les faire travailler. Je me pose la question du fameux "jours sans". Est-ce que aujourd'hui c'était le jour sans de Bernal ? Je ne sais pas. Et surtout, quand viendra le jour sans de Roglic ou de Pogacar ?"

"