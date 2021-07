La deuxième semaine du Tour de France s’est envolée et rien n’a changé au classement général. Tadej Pogacar a connu trois dauphins différents (O’Connor, Martin et Uran) mais gouverne toujours le classement du maillot jaune d’une main de fer.

Imperturbable, le Slovène a évité les pièges d’une semaine pourtant très animée. Notre consultant Cyril Saugrain s’est d’ailleurs réjoui de cette belle constante dans ce Tour de France. "Nous sommes dans la continuité de la première semaine. L’attitude générale est restée celle de proposer une course hyper-animée et mouvementée. Chaque arrivée non prévue pour les sprinteurs a fait la part belle aux échappés avec souvent des hommes solides aux avant-postes. A côté de ça, l’équipe UAE a couru très intelligemment en laissant de la liberté aux fuyards. De cette manière, elle n’a pas dispersé trop d’énergie."

Le vent n’était pas bien placé mais UAE a court très intelligemment

Les équipiers de Tadej Pogacar n’ont en effet jamais semblé en grande difficulté. Pourtant, ses adversaires ont fait ce qu’ils devaient faire pour tenter de le déstabiliser. "On a tenté des choses quand même", pense Cyril Saugrain. "Le vent n’était malheureusement pas idéalement placé pour former des bordures dans les étapes qui étaient propices à ce scénario. Le vent était bien placé pour les coureurs et mal placé pour le spectacle. Tout ne s’est pas aligné pour que le peloton éclate. Malgré tout, on a eu une course difficile et ça a roulé très vite dans le peloton. D’un point de vue tactique, on a tenté des choses mais avec un matelas de 5 minutes et une équipe qui court très intelligemment, c’est compliqué."