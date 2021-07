Cyril Saugrain après la 14e étape : "Guillaume Martin sur le podium à Paris ? Cela me paraît très compliqué..."

Comme après chaque étape du Tour de France, notre consultant Cyril Saugrain tire ses principaux enseignements. Ce samedi, il revient, au micro de Rodrigo Beenkens, sur la victoire de Bauke Mollema, la belle remontada au général de Guillaume Martin, leader Cofidis, et l'exploit historique du Canadien, Michael Woods.

"Cette équipe Trek est très offensive, elle pèse sur la course. Elle est passée à côté, battue par un super Wout van Aert sur l'étape du Mont Ventoux. Mais c'est en toute logique qu'ils vont chercher cette victoire d'étape avec Mollema. Ils ont été présents dès le début de l'étape pour ne pas louper cette échappée. Et c'est bingo ! Chapeau, il faut maintenant continuer sur ce rythme."

Autre belle surprise de la journée, donc, la prise d'initiative du leader Cofidis, Guillaume Martin, récompensé de tous ses efforts par une belle 2e place au général, derrière l'indétrônable maillot jaune, Tadej Pogacar. Alors Martin peut-il dorénavant viser un podium à Paris ? "Pour être honnête, je pense que ça va être très compliqué. La seule solution qu'il aurait, serait d'avoir de très bonnes jambes et de se montrer offensif" explique Cyril Saugrain.

Pour finir, gros plan sur Michael Woods, qui a rendu fier tout un pays en devenant le premier Canadien de l'histoire du Tour à endosser le maillot à pois. Un classement du meilleur grimpeur plus indécis que jamais : "Il y a du monde encore, demain on va distribuer 35 points. Je crois qu'un coureur comme Julian Alaphilippe, qui est 10e du classement, est à 20 points. Donc, on va pouvoir venir chatouiller Woods. Il faut courir intelligemment, pas se jeter sur tout. On va avoir un début d'étape très difficile qui, selon les qualités de Woods n'est pas pour lui déplaire. S'il peut se glisser dans ce coup-là, être intelligent, il pourra aller chercher quelques points des 1e ascensions."