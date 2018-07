Cyril Saugrain à propos des images de la roue de Toms Skujins: "Cela mérite des éclaircissements"

Nous vous montrions samedi soir les images du vélo du maillot à pois Toms Skujins dont la roue arrière tournait à une vitesse élevée après une chute. Samuel Grulois a tendu son micro à notre consultant Cyril Saugrain afin de récolter son avis sur ces images. "L'image est interpellante" concède Cyril Saugrain. "On n'en a pas parlé hier durant l'étape car on avait besoin d'avoir des ralentis et plus d'informations. L'image est interpellante, c'est clair. On se rend bien compte que Toms Skujins remet sa chaîne, qui a sauté. Il fait le nécessaire pour relancer son vélo et relancer sa chaîne. Là où c'est surprenant c'est que sa roue tourne et qu'on a la sensation que la roue tourne avec une inertie relativement importante. Et sans le faire exprès, il touche la pédale, dans le sens inverse de la roue libre. Mais comme la roue est dans l'air, on a cette sensation que la roue tourne. Et les manivelles se mettent à avancer et tourner."

"Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas un spécialiste. On a juste une image interpellante qui fait le tour des réseaux sociaux, avec des avis pour et des avis contre. Maintenant la balle est dans le camp des spécialistes de l'UCI pour analyser et se poser la question mais il y a peu d'images disponibles" enchaîne le Français.

"Là où c'est interpellant pour moi c'est que j'ai la sensation qu'il avance avec son vélo avec les deux roues au sol" détaille Cyril Saugrain. "Et que lorsqu'il fait demi-tour en levant la roue arrière, on a cette sensation d'emballage de la roue arrière, qui reprend une inertie suffisamment conséquente. La roue ne tourne pas à 10 ou 15 km/h. Il a quand même une certaine vitesse. Mais cela reste une question. Je ne dis pas qu'il y a triche ou pas triche. Je n'ai pas la science infuse. Je dis juste que c'est interpellant. Cela mérite des éclaircissements."

Reste à savoir, pour quelles raisons le Letton aurait mis un moteur dans son vélo, sur une étape plane, sans difficulté, alors que les yeux sont sur lui à cause de son maillot à pois. Le gain éventuel semble ridicule par rapport au risque encouru. "Je suis 100% d'accord avec ce constat" termine Cyril Saugrain. "Mais je n'ai pas de réponse à vous apporter. Je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à faire cela maintenant."