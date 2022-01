L’équipe néerlandaise Jumbo, en quête d’un maillot jaune final, a dévoilé mardi les noms de six de ses huit coureurs pour le Tour de France, avec le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard pour chefs de file.

Roglic puis Vingegaard ont terminé à la deuxième place des deux dernières éditions du Tour, à chaque fois derrière le Slovène Tadej Pogacar.

Sauf imprévu, le Belge Wout van Aert, le Néerlandais Steven Kruisjwijk, le grimpeur américain Sepp Kuss et la recrue australienne Rohan Dennis, ancien champion du monde du contre-la-montre, seront aussi au départ, le 1er juillet à Copenhague.

Les deux derniers titulaires seront annoncés en mai, a précisé la formation néerlandaise mardi lors de la présentation de sa saison.

"D’abord, nous devons traverser la semaine d’ouverture mouvementée sans aucune blessure", a rappelé le directeur sportif Merijn Zeeman, échaudé par la chute de Roglic dès la troisième étape de l’édition 2021. "Le Tour est la plus grande course du monde et la plus difficile à gagner mais nous trouvons que c’est un défi fabuleux.".

"En 2021, nous avons eu le meilleur Tour de notre histoire avec quatre victoires d’étape et une deuxième place en classement général", a estimé Zeeman. "Nous ferons tout pour être à notre meilleur en juillet mais nous savons que la concurrence est forte. Tadej Pogacar est à nouveau le grand favori et nous faisons partie des challengers. Avec Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard), nous visons le plus haut niveau possible".