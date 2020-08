Coronavirus : le Critérium du Dauphiné, une répétition pour le Tour de France

Mercredi, les coureurs prendront le départ du Critérium du Dauphiné, une importante épreuve en vue du Tour de France. "C'est une répétition pour le Tour, et j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai cette année", a estimé Thierry Gouvenou, directeur technique des épreuves organisées par ASO.

"On a attendu le cahier des charges sanitaire de l'UCI, on s'est calés là-dessus et on a travaillé avec les équipes pour établir des mesures spécifiques pour des épreuves comme le Dauphiné et le Tour", a poursuivi Gouvenou. "Deux semaines avant le départ du Tour, le Dauphiné met en place les protocoles développés par l'UCI en concertation avec les autorités locales. Mardi, une réunion finale a eu lieu avec les équipes pour expliquer les mesures de sécurité."

"En fait, c'est simple, il s'agit d'isoler le peloton pour éviter les risques de contamination. Les parkings des équipes vont être fermés aux médias et au public au départ et à l'arrivée. Il y aura une zone mixte pour les entretiens. Nous avons également limité le nombre de personnes ayant accès à la zone d'arrivée. C'est pareil pour la cérémonie protocolaire, pas de bises, pas d'échanges entre les partenaires, les élus et les coureurs..."

Enfin, le port du masque sera obligatoire le long du parcours également pour le public selon la législation locale en vigueur. ASO ne peut pas obliger le port du masque, mais par le biais des réseaux sociaux, elle demande au public, par un message ludique, de se comporter et de respecter les directives pour protéger la course et les coureurs. "2020, c'est 2 mètres de distance, 0 demande d'autographes, 2 tâches importantes: utiliser le gel et porter un masque pendant la course le long du parcours et 0 selfies".