Complètement Tour: Est-on en train de vivre le plus beau Tour des Belges des dernières années ?

À peine une semaine de course, et déjà la deuxième victoire belge de ce Tour de France après Dylan Teuns. Avec Tim Wellens qui porte le maillot à pois, nous avons demandé à nos consultants si nous n’étions pas en train de vivre le plus beau Tour des Belges des dernières années.

Pour Samuel Grulois, il est compliqué de répondre à cette question, car on risquerait de comparer des pommes et des poires, mais il nous apporte sa réponse agrémentée de quelques chiffres.

" Est-ce qu’un Tour réussi est un Tour gagné ? Alors là, il faut remonter à 1976 et la dernière victoire belge de Lucien Van Impe. Est-ce que c’est un Tour où on a porté le maillot jaune ? Alors, il ne faut pas aller loin avec Greg Van Avermaet, qui l’a porté 8 jours l’an dernier, mais cela avait totalement été écrasé dans les médias par le parcours des Diables Rouges, qui avait été un beau parcours à la Coupe du Monde de foot. Mais Greg Van Avermaet en jaune, cela n’avait pas vraiment touché le cœur des Belges qui étaient, à ce moment-là, absorbés par le mondial de foot. Ou, un Tour réussi, est-ce le nombre d’étapes gagnées ? A ce petit jeu-là, sur ces dernières années, 2 victoires d’étapes avant même la mi-Tour, c’est pas mal du tout.

Sur l’ensemble de l’histoire du Tour de France, la Belgique avait remporté, au départ de ce Tour, 472 victoires d’étapes. La Belgique est 2e dans ce classement particulier de victoires d’étapes, à 300 longueurs tout de même de la France. La Belgique est une habituée des victoires d’étapes, mais il y a eu des périodes plus riches, notamment lorsque Eddy Merckx était dans la place (15 victoires en 72, 15 en 74). Pour retrouver trace d’une année avec plus de deux victoires, il faut remonter à 2007, lorsqu’on avait gagné 3 victoires d’étapes. "

A cela, Samuel Grulois tient à mettre en avant les émotions que procurent des victoires comme celle de Teuns ou celle de De Gendt, aujourd’hui, après avoir passé près de 200km aux avant-postes.

" En termes d’émotions, commenter des victoires d’étapes et, en plus, des victoires comme celles de Teuns au sommet d’une côte de première catégorie, ou de De Gendt au terme d’un incroyable solo, c’est bien plus excitant à vivre qu’un maillot porté par Greg Van Avermaet l’an dernier. Qui plus est, avec un maillot à pois de Tim Wellens, Philipsen qui va frotter dans les sprints, et un Wout Van Aert impressionnant. Donc oui, je pense que c’est le plus beau Tour des Belges de ces 10 dernières années. "

Pour Christophe Detilloux, il ne manque qu’une chose pour que ce soit parfait : la victoire d’un sprinteur Belge.

" Pour moi aussi, c’est un très bon début de Tour : une victoire au- dessus d’un col avec Teuns et, aujourd’hui, la victoire d’un baroudeur, il nous reste une victoire d’un sprinteur dans les prochains jours, peut-être avec Philipsen, et ce sera parfait. Mais c’est surtout la manière qui fait plaisir, car on voit, tous les jours, des Belges à l’attaque. C’est un très bon début de Tour, plus les nombreux Belges qui travaillent aussi pour leurs équipiers. Donc oui, pour moi, c’est un très très bon début de Tour de la Belgique. "

Pour le " Sage Complètement Tour ", Jean-Luc Vandenbroucke, on ne peut que se réjouir d’une telle entrée en matière.

" C’est un grand cru. Je pense qu’on peut vraiment savourer les prestations de nos coureurs, car nous ne sommes même pas encore à mi-course, et déjà 2 victoires d’étapes. Aujourd’hui, surtout, j’ai vraiment pris mon pied de suivre cette démonstration de Thomas De Gendt. "

Pour Kevin Van Melsen, coureur Wanty-Gobert et " infiltré Complètement Tour ", c’est un bon début même si le Tour est encore long !

" En tant que Belge, on n’a pas à se plaindre depuis le début de ce Tour, mais le Tour est encore long. J’ai parlé avec Tim Wellens qui a encore pas mal d’ambitions sur ce Tour, Greg Van Avermaet aussi, et chez nous, on a Meurisse qui marche très bien aussi, donc cela va être un bon Tour pour les Belges cette année. "