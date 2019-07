Complètement Tour: Bardet est-il le coureur français le plus surestimé de ces dernières années ?

En ce 14 juillet, Fête Nationale française, pas de vainqueur tricolore, mais c’est un Australien, Darel Impey, qui s’est imposé au sprint devant Tiesj Benoot. Une étape qui arrivait à Brioude, domicile de Romain Bardet, mais ce dernier a été quelque peu décevant en tentant une attaque qui a été vite rattrapée. L’émission Complètement Tour a donc tenté de savoir si Bardet était le coureur français le plus surestimé de ces dernières années ?

Pour Samuel Grulois, la question est cohérente surtout quand on voit les espoirs mis en Romain Bardet par les médias et le public français.

" On peut les comprendre, je ne vais pas les critiquer, quand on voit la pression qu’on met sur un Remco Evenepoel chez nous qu’on imagine déjà gagner 5 Tours de France, comme Eddy Merckx.

On est donc dans la même lignée que nos confrères français, mais il est clair que depuis quelques années, on a aussi l’impression que les parcours du Tour de France, et on a beau nous dire non chez ASO, sont un petit peu plus montagneux, avec un petit peu moins de chrono, en espérant peut-être privilégier un garçon comme Romain Bardet.

Le grand drame de Romain Bardet, c’est un peu comme Tiesj Benoot, c’est de ne pas savoir sprinter, de ne pas savoir rouler contre le chrono, et cela lui posera toujours des problèmes. Il aura toujours des lacunes, même si on peut toujours s’améliorer et gagner quelques secondes pour limiter la casse.

Même dans le contre-la-montre à Bruxelles, il a terminé 19e sur 22 équipes avec son équipe AG2R. Donc, déjà là, en quittant la capitale belge, il avait un débours sur la plupart de ses adversaires alors qu’on avait une étape en ligne, et un chrono par équipe. A partir de là, il doit bosser comme un fou en montagne pour pouvoir faire la différence et, s’il ne sait pas le faire, il ne peut pas remporter le Tour de France. Il a terminé 2e en 2016, 3e en 2017 pour une seconde d’avance sur Landa, donc je ne suis pas convaincu par les qualités de Romain Bardet pour remporter, un jour, le Tour de France. "

Bardet devrait plutôt recentrer ses objectifs sur des courses qui lui correspondent mieux, selon Samuel Grulois.

"Il doit alors se focaliser sur un Tour d’Italie, peut-être, ou un Tour d’Espagne qui sont souvent plus montagneux que le Tour de France, mais il est occupé de passer à coté d’une bien plus belle carrière. On le voit aussi souvent sur les classiques Wallonnes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, mais à ce moment-là de la saison, il n’est pas encore à 100%. Les choix sont donc importants, et les choix pour le moment ne sont peut-être pas les meilleurs dans le chef de Romain Bardet."

Pour Frédéric Amorison, ce sont surtout les lacunes de Bardet qui lui sont préjudiciables.

"C’est la figure de proue de l’équipe AG2R. Le Tour de France est l’objectif numéro 1, et on peut le considérer comme un potentiel vainqueur quand on voit les dernières années, avec de nombreux TOP 10 et déjà 2 podiums sur le Tour de France. Maintenant, comme dit Samuel, avec les lacunes qu’il a, les chances sont quasiment vouées à 0 ou 1%. Qui plus est, il est dans une année compliquée quand on regarde ses faits marquants.

Une 5e place à Paris-Nice, une 10e au Dauphiné, donc il est loin d’être dans une grande saison. On l’a vu à l’arrivée de la Planche des Belles Filles déjà en grande difficulté, encore plus hier, et aujourd’hui on le voit attaquer dans cette ascension, alors que le peloton est à 15 minutes. Donc cela fait finalement sourire l’équipe Ineos."

Le "Sage Complètement Tour", Jean-Luc Vandenbroucke, ne partage pas l’avis de ses collègues. D’après lui, Bardet doit reprendre confiance en lui et, dans ce cas, il montrera certainement un autre visage lors de la deuxième semaine de course.

"Il est Français et, malheureusement pour lui, les Français attendent déjà depuis des lustres un successeur à Fignon et Bernard Hinault. Quand j’entends les commentateurs français, ils espèrent aussi voir Alaphilippe gagner, un jour, le Tour de France. Si Alaphilippe met tout son futur sur le Tour de France, il fait fausse route. Pour moi, Bardet a terminé 3e et 2e sur le podium du Tour de France, il a les qualités avec une lacune qui est qu’il ne sait pas rouler contre-la-montre. Je ne suis pas d’accord avec Samuel Grulois et Frédéric Amorison concernant l’attitude de Bardet.

Ils ont 15 minutes de retard, pourquoi ne peut-il pas essayer d’attaquer et essayer de reprendre quelques secondes ? Il arrive chez lui, c’est un 14 juillet, il a beaucoup de retard, il doit reprendre confiance en lui et moi, j’ai aimé son attaque. C’était compliqué, car l’équipe Ineos a directement maîtrisé et, sans paniquer, ils sont revenus sur lui. Mais pour moi, je pense que son retour va véritablement commencer jeudi prochain."