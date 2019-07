Combien gagnent les coureurs du Tour de France?

Vu le nombre de primes, il est quasi impossible de retenir combien gagnent le vainqueur et les différents lauréats à l’issue du Tour de France. Dans la suite du classement général, on trouve le classement par points, du meilleur grimpeur, des vainqueurs d’étapes et du coureur le plus combatif. Il y a de quoi s’y perdre. Voici le détail des diverses récompenses qui s’élèvent en tout à un montant de plus de deux millions d’euros.

Les prix du classement général

On s’intéresse tout d’abord au vainqueur de la 106e édition du Tour de France qui empochera, comme Thomas Geraint l’année dernière, la somme de 500 000 euros. Celui-ci sera suivi des coureurs des deuxième et troisième marches du podium qui remporteront respectivement 200 000 et 100 000 euros. La somme diminue ainsi de suite jusqu’à la 20e place. Les derniers du classement recevront chacun 1000 euros.

Mais ce n’est pas tout car les coureurs ont l’occasion de toucher des primes supplémentaires. Le maillot vert, c’est à dire celui qui aura accumulé le plus de points durant les trois semaines de course, touchera 25 000 euros. Cette prime diminue en fonction du classement jusqu’au 8e qui empoche quant à lui 2000 euros. Au classement général du meilleur grimpeur, le porteur du maillot à pois touchera 25 000 euros, une somme qui diminue également jusqu’au 8e du classement. Au delà de cette première répartition, il reste le classement du meilleur jeune de moins de 25 ans dont le vainqueur empoche 20 000 euros. Le classement par équipe permettra à celle en tête de toucher un chèque de 50 000 euros qu’elle départagera entre ses membres. Le coureur le plus combatif de l’édition recevra quant à lui un montant de 20 000 euros.