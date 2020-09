La fin de la 14e étape, qui relie Clermont-Ferrand - Lyon, promet d'être chahutée avec deux ascensions de 4e catégorie dans les 10 derniers kilomètres. Mais avant, le peloton aura 4 difficultés à franchir, dont le Col du Béal, un col de 2e catégorie. Rendez-vous dès 13h pour suivre cette étape de 194 kilomètres en direct vidéo intégral.

"Comme l’exige la tradition des bouchons lyonnais, le menu sera dense et promet une bagarre entre baroudeurs, puncheurs et sprinteurs. D’abord dans les Monts du Forez puisque les coureurs s’aventureront jusqu’au col du Béal et surtout dans le parcours urbain de près de 15 kilomètres dans Lyon. Il y aura en effet trois ascensions : la côte de la Duchère et enfin la côte de la Croix-Rousse qui précède l’arrivée de 5 kilomètres" explique Christian Prudhomme sur le site du Tour.