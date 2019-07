Claudine Merckx : "Je trouve merveilleux qu'Eddy puisse encore vivre cela après 50 ans"

Toujours aussi discrète, Claudine Merckx a épaulé son Eddy de mari durant le Grand départ et le passage du Tour en Belgique. Comme tout au long de sa fructueuse carrière.



"Je suis heureuse et émue à la fois. Je trouve merveilleux qu’il puisse encore vivre cela après 50 ans." Selon son épouse, le Cannibale doit ses succès "à un don naturel et à sa force de caractère". "Sans oublier son assiduité à l’entraînement. Il était vraiment passionné par ce qu’il faisait."



Au fil de succès, la popularité de Merckx n’a fait que grandir. Elle est toujours bien vivante aujourd’hui. ""Il a toujours été très disponible pour le public. Mais ce n’est pas toujours évident à assumer. Malgré tout il n’a plus 20 ans. La notoriété, c’est pour l’extérieur. Mais dès qu’il rentrait à la maison, pour moi il redevenait Eddy."



La famille a toujours été un pilier d’Eddy. "Le fait de se retrouver en famille en toute quiétude et de ne plus parler vélo était important. Quand les enfants étaient petits, il n’était pas là. Il essaie un petit peu de se rattraper maintenant et leur consacrer du temps".



A côté de ses victoires au Tour de France, Claudine retient le record du monde de l’heure de son champion de mari alors "qu’Axel venait de naître" et qu’il n’était pas "vraiment préparé".