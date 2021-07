Classe, victoires et panache : retour sur le Tour de France magique de Wout van Aert

Aux côtés du Roi Tadej Pogacar, le Prince Wout van Aert aura été l’homme de ce Tour de France 2021. Trois victoires d’étape, une attitude extrêmement offensive pour entre-autres chasser le maillot jaune, un travail exemplaire pour Jonas Vingegaard et pour finir, un dernier week-end fantastique. Que demander de plus au phénomène d’Herentals, capable de gagner sur tous les terrains ?

Il ne faut d’ailleurs pas lui dire deux fois. Van Aert lance la course à plus de 200 km de l’arrivée et part à l’offensive avec 28 compagnons de route dont le maillot jaune, son inséparable meilleur ennemi Mathieu van der Poel. Pas de victoire d’étape au bout ni de 1ère place au général mais une nouvelle fois un grand spectacle offert pour van Aert.

Malgré cet effort éprouvant, le Belge va une nouvelle fois tenter de secouer le cocotier dès le lendemain entre Oyonnax et Le Grand Bornand. Des attaques entre les premiers cols de la journée qui n’aboutiront pas non plus. Méfiant, Tadej Pogacar se transforme en Giorgio Chiellini dans la plaine pour mettre en œuvre le plus classique des marquages à la culotte sur son adversaire le plus menaçant. Quelques kilomètres plus loin dans le Col de Romme, le Slovène dégoûtera ses adversaires – Wout y compris – pour assommer le Tour de France et de fait, s’assurer une deuxième victoire consécutive.