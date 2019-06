"Cibler quelques étapes pour envisager des victoires", vise Wanty-Gobert

L'équipe continentale pro belge Wanty-Gobert partira cette année sur les routes du Tour avec certaines ambitions, a assuré mercredi à Bruxelles le manager de l'équipe, Jean-François Bourlart. Présent en parallèle d'une conférence de presse autour de l'exposition "100 ans du Maillot jaune", il a indiqué que pour cette troisième participation consécutive, "on va essayer de cibler quelques étapes où nous allons envisager la victoire".

Ces étapes à marquer d'une croix dans l'agenda seront certainement des étapes de montagne ou moyenne montagne, qui conviennent mieux au Français Guillaume Martin, autour duquel l'équipe s'articulera, ajoute Jean-François Bourlart. La formation a dévoilé vendredi cinq noms qui seront d'office intégrés à sa sélection pour la Grande Boucle 2019: Martin, mais aussi Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Odd Eiking et Andrea Pasqualon. Pour le reste, on sait que les trois noms supplémentaires ne comprendront pas celui de Thomas Degand. Le trentenaire wallon, un fidèle de la première heure de l'équipe Wanty-Gobert, était pourtant dans l'équipe sur le Tour en 2017 (34e du général) et en 2018 (54e). "C'était une décision commune, car il n'est pas en bonne forme", indique Jean-François Bourlart.

Un autre Wallon pourrait quant à lui peut-être faire connaissance avec le Tour sous les couleurs de Wanty-Gobert: Loïc Vliegen, 25 ans, ex-BMC, qui se trouve dans la "présélection" de Bourlart mais doit encore attendre avant de savoir s'il fera partie des heureux élus.

En tout cas, "on risque d'y aller avec 3-4 coureurs pour qui ce sera une première fois", indique le manager général. Mais ce dernier y voit aussi un aspect du rôle de formation et de développement de l'équipe. "L'équipe s'améliore d'année en année, donc la sélection devient de plus en plus difficile", reconnait Bourlart. "Mais ces deux dernières années nous avons terminé au complet à Paris, donc on peut dire que l'on avait à chaque fois fait une bonne sélection".

Avec un grand départ à Bruxelles, et deux étapes qui passent en Wallonie, ce Tour sera en tout cas "particulier, sur nos terres", annonce-t-il déjà.