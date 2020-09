Chute, perte de temps : l'après-midi cauchemar de Romain Bardet, l'autre grand perdant du jour

On l'avait quitté souriant, serein, presque insouciant. Libéré de cette étouffante pancarte de favori, Romain Bardet semblait avoir trouvé le bon rythme, parvenant à rester dans le sillage des principaux favoris dans les Pyrénéennes. Au pied du podium, à 40 secondes du maillot jaune à l'issue de la 12e étape, le Français revivait, à l'abri de ces projecteurs qui l'avaient jadis aveuglé mais qui semblaient dorénavant focalisés sur les exploits de Roglic ou les déboires de Pinot.

Malheureusement pour lui, l'embellie des derniers jours ne fut que de courte durée. Ce vendredi, le visage de Romain Bardet n'arborait plus ce sourire entraperçu en début de Tour. Son corps, lui, était parsemé de boursouflures, entailles et contusions. Séquelles d'une lourde chute, survenue dans un virage à 87 kilomètres de l'arrivée. Sonné mais parfaitement entouré par ses coéquipiers, il a pu repartir et retrouver sa place, au chaud, dans le peloton, au contraire de Bauke Mollema, contraint à l'abandon.

Mais dans la dernière montée, sur les redoutables pentes du Pas de Peyrol, Bardet n'a pas pu suivre les meilleurs. Lâché à 10 kilomètres de l'arrivée avant Guillaume Martin, il a été déposé sur place par son compatriote et n'a jamais revu le groupe des favoris. Conséquence de la chute ? Forme qui décline ? Les explications sont multiples, mais toujours est-il qu'au final, il franchit la ligne, seulet dépité. Bardet accuse finalement un débours de 2min30 sur le tandem Roglic-Pogacar. Au général, il dégringole, abandonne sa place au pied du podium et atterrit... au pied du Top 10, à la 11e place, à 3 minutes de Roglic.

Si, contrairement à Thibaut Pinot, les rêves d'une belle place au général ne s'envolent pas encore, ses ambitions d'un podium inattendu, elles, ont pris du plomb dans l'aile. Pour revenir sur le devant de la scène, Bardet va devoir attaquer, et ça, il sait le faire.