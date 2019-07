Christian Prudhomme : "Le Grand départ le plus émouvant que j'ai vécu"

Après trois jours de fête et d’hommage à Eddy Merckx, le Tour de France va quitter la Belgique. Avec un pincement au cœur. Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, tire un bilan plus que positif du passage par notre pays. "L’accueil et le Grand départ ont été absolument magnifiques", souligne-t-il.



"J’ai été du village départ jusqu’à la ligne de départ aux côtés d’Eddy Merckx. Il y avait des gens qui scandaient son nom qui criaient 'Eddy, Eddy'. Des gens qui pleuraient à son passage. Dans un Grand départ parfaitement réussi sans être flatteur, ça restera inoubliable. C’est sans aucun doute, le Grand départ le plus émouvant que j’ai vécu", explique Prudhomme. "On sait que la Belgique chérit Eddy Merckx. Mais le vit, qu’on le voit, c’est encore plus fort".



"Chacun a pu se rendre compte que le cœur du cyclisme mondial bat en Belgique"



D’autant plus fort pour Prudhomme qu’il a découvert le vélo avec le Cannibale. "La première fois où j’ai vu passer le maillot jaune en 1970 – j’avais 9 ans -, c’était Eddy Merckx. J’ai commencé à suivre le vélo avec Eddy Merckx champion. Et à la radio souvent. Toute la passion du cyclisme que j’ai développée, c’était autour d’Eddy. Avec ses adversaires aussi, Bernard Thévenet, Luis Ocana. Mais autour d’Eddy. C’était lui l’astre, le centre. Il le reste 50 ans après".



Notre pays a encore démontré sa passion pour la petite reine. "Chacun a pu se rendre compte que le cœur du cyclisme mondial bat en Belgique. Il a battu à Bruxelles, à Binche. J’ai simplement envie de dire merci. Je l’ai dit dès jeudi : on ne s’est pas trompé. Etre ici en Belgique pour les 100 ans du maillot jaune, pour les 50 ans de la première victoire d’Eddy, c’était une occasion à saisir. On l’a saisie parce que la ville de Bruxelles était candidate", se félicite le patron du Tour.