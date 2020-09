Christian Prudhomme : "Hirschi était un phénomène avant Evenepoel, il est extrêmement bon"

Christian Prudhomme, l’actuel directeur du Tour de France, a tiré le bilan de cette première semaine de la Grande Boucle. Après s’être réjoui du caractère imprévisible de cette course, l’ancien journaliste sportif pointe la troisième semaine comme une potentielle grande source de surprises : "je suis convaincu qu’il y aura de grandes défaillances dans la traversée des Alpes. Pour l’heure, avec les masques, on ne sait pas trop si on est en été ou en automne mais on verra bien ce qui se passera dans les Alpes. Pour l’instant dans le top 10, il y a deux Slovènes, un Britannique, deux Français… et quatre Colombiens qui sont des aigles de la montagne qui ont l’habitude d’évoluer très très haut. Ce qui est intéressant c’est qu’il y a des équipes et des nationalités différentes. Depuis que la saison a repris, on se doute qu’il y a des surprises."

Entre les Marc Hirschi, Nans Peters et Tadej Pogacar, la jeunesse semble décomplexée sur ce Tour. "Marc Hirschi était le prodige dont tout le monde parlait avant Evenepoel. Il est extraordinairement bon. On l’a vu monter très bien et descendre comme un descendeur à skis. Dans Marie Blanque, il avait gardé toute sa lucidité en reprenant de l’avance. Si les petits cochons ne le mangent pas (ndlr : expression un peu désuète qui signifie "si rien de fâcheux ne lui arrive"), je suis persuadé qu’il va faire carrière. Beaucoup de jeunes, avec Pogacar et Bernal, c’est vrai qu’il y a un vent de fraîcheur sur le cyclisme en général et sur le Tour."

Enfin, pour couper court à toutes les spéculations autour de l’inquiétude concernant les tests Covid-19 qui seront effectués lors de la journée de repos, Prudhomme a rappelé à quel point les règles avaient été respectées durant cette première grosse semaine. "Tout a été fait pour que la bulle soit saine, il y a un test ce week-end, il y en a eu deux à Nice, il y en aura un à la prochaine journée de repos. En France, 95% des gens respectent le port du masque, c’est très bien. Au-delà de ça, il y a une question de bon sens. Ceux qui viennent voir le tour sont ceux qui l’aiment et donc ils doivent le porter."