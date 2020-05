Chris Froome et Ineos : Divorce avant le Tour ou simple coup de pression de son entourage ?

7ème étape : Tomblaine > La Planche des Belles Filles : Victoire de Christopher Froome - Tour de... Le Britannique Chris Froome (Sky) a remporté samedi la 7e étape du Tour de France, à la Planche des Belles Filles, lors de la première arrivée en altitude de la course. Froome a devancé l'Australien Cadel Evans et son coéquipier et favori du Tour, le Britannique Bradley Wiggins, qui a endossé le maillot jaune de leader.