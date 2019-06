Chris Froome au Dauphiné pour parfaire sa condition avant le Tour

Triple vainqueur du Critérium du Dauphiné (WorldTour), le Britannique Chris Froome sera au départ de la 71ème édition de la course à étapes française dimanche à Aurillac.

Chris Froome sera leader de l'équipe Ineos et aura pour équipiers les Néerlandais Wout Poels et Dylan van Baarle, le Polonais Michal Kwiatkowski, l'Italien Gianni Moscon, le Biélorusse Vasil Kiryienka et le Britannique Ian Stannard.

Après un stage d'entraînement à Tenerife, le Dauphiné est le parfait moyen pour Froome de se mettre en jambe avant le Tour de France, qui débutera le 6 juillet à Bruxelles. "Je ne sais pas très bien où je me situe car je n'ai pas beaucoup de jours de course dans les jambes. Mais je vais sûrement vouloir me battre pour la victoire finale", a déclaré le quadruple vainqueur de la Grande Boucle.

Geraint Thomas, lauréat du Tour 2018, sera lui présent sur les routes du Tour de Suisse (15-23 juin).