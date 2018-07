Chavanel a passé plus d'un an sur les routes du Tour: "Même moi je suis surpris par ces chiffres"

Sylvain Chavanel est en passe de terminer son 18ème Tour. Un record. Il est vrai qu'en prenant le départ en Vendée, le Français est devenu le coureur à avoir participé au plus grand nombre de Grandes Boucles. "Ce Tour n'est pas plus particulier que d'autres" affirme modestement Sylvain Chavanel au micro de Jérôme Helguers. "La particularité du Tour, c'est la fatigue que l'on ressent en 3ème semaine. Les coureurs qui ne sont pas fatigués sont ceux qui n'ont pas tapé dedans. Il faut vivre avec la fatigue."

Ce vendredi, l'ancien de chez Quick-Step a battu un autre record. il est devenu le coureur ayant vécu le plus de jours de course sur le Tour. Il dispute entre Lourdes et Laruns sa 366ème étape, soit une de plus que Joop Zoetemelk. ce qui fait plus d'un an sur un vélo...

"Je ne roule pas pour les statistiques" continue Sylvain Chavanel. "Je suis dans ma bulle mais c'est vrai qu'après tant de participations, cela fait des chiffres incroyables. Même moi je suis surpris par ces chiffres. Malgré mon comportement offensif, je suis un coureur qui ne gagne pas beaucoup mais je suis content d'avoir remporté trois étapes sur le Tour. C'est la plus grande course au monde. J'ai traversé toutes les émotions possibles. Cela m'apporte une certaine fierté: J'ai été super combatif à plusieurs reprises, je suis passé en tête dans des cols mythiques. J'ai porté tous les maillots. J'ai gagné et j'ai chuté. j'ai finalement traversé tout ce qui était possible pour un coureur sur le Tour."

Avec une telle expérience, il concède parfois s'ennuyer sur certaines étapes, un peu trop monotones pour son tempérament. "Il y a certaines étapes où je m'ennuie. Par exemple les étapes pour sprinters où rien ne se passe. Là je m'ennuie un petit peu. Je préfère quand cela dynamite dans le peloton même si c'est plus dur physiquement. Je préfère souffrir que d'être tranquille en course. Si j'ai un dossard, c'est pour être à fond."