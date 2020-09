Le peloton aborde ce jeudi l'étape la plus longue de l'édition 2020 du Tour de France. Elle relie Chauvigny à Sarran sur 218 kilomètres. La parcours accidenté (4 cols au programme) pourrait favoriser un groupe de baroudeurs, parti en première partie de journée. L'étape est à suivre en direct vidéo dès 11h40.

"La plus longue étape du Tour 2020 se jouera dans un premier temps sur les routes de la Vienne et de la Haute-Vienne. Mais c’est bien en Corrèze que les ambitieux pourraient se déclarer à la faveur d’une dernière difficulté, le Suc au May, qui se présentera au moment où les jambes se feront lourdes…" explique Christian Prudhomme.