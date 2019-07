"Cette victoire de Bernal est rafraîchissante"

Dans " Complètement Tour " avec David Houdret, Samuël Grulois et notre consultant Frédéric Amorison ont débriefé la probable victoire finale d’Egan Bernal dans ce Tour de France 2019. Pour Frédéric Amorison, le coureur colombien est promis à un bel avenir dans les grands tours.

Frédéric Amorison : " Il faut se rendre compte de l’âge de Bernal : 22 ans. On a déjà vu la manière dont il a remporté Paris-Nice, un Paris-Nice très difficile, dans des conditions climatiques difficiles, avec beaucoup de vent et des parcours accidentés. C’est le coureur le plus complet qu’on peut trouver dans le peloton à cet âge-là. Dans les années à venir, lorsqu’il y aura des parcours du Tour de France qui iront peut-être en Bretagne où il y aura de nombreuses bordures, c’est un garçon qui ne sera pas gêné. C’est certainement le meilleur grimpeur actuel du peloton, il est capable de passer à des altitudes au-delà de 2000 mètres. Le seul petit point qu’il doit encore améliorer, mais il va l’améliorer avec l’âge, ce sera le contre-la-montre. Pour moi, il est promis à un très bel avenir sur les routes du Tour de France ou des autres grands tours. "

Samuël Grulois : " Cette victoire de Bernal est rafraichissante. Même si les amateurs de cyclisme le connaissent, c’est un nouveau venu à ce niveau-ci de la compétition. Ça change un peu d’une domination trop importante d’un garçon comme Froome qui a remporté quatre des derniers Tours de France. En même temps, c’est la même équipe. On a sept victoires pour Ineos sur les derniers Tour de France. Un Tour pour Wiggins, quatre pour Froome, un pour Thomas et un désormais pour Egan Bernal. Donc ça rafraichit, ça change sans changer. Ça peut en décevoir certains parce qu’il porte le maillot de l’équipe Ineos. Aujourd’hui, j’oublie qu’il porte le maillot de l’équipe Ineos. Il porte le maillot jaune et je trouve que ça lui va très bien. Et il a vraiment quelque chose de rafraichissant. Quand on le voit sur le podium avec son visage de poupon, quand on le voit tomber dans les bras de sa fiancée, quand on voit son papa qui vient près de lui avec les larmes aux yeux et qui lui fait le signe de croix, on sent toute une vie là-derrière, une vie qui n’a peut-être pas toujours été facile à 2500 mètres d’altitude en Colombie, dans des villages reculés. C’est vraiment une famille, un village, une ville et un pays qui sourient aujourd’hui. Les victoires de Froome, de Wiggins et de Thomas n’ont pas donné au peuple britannique la même joie et le même bonheur que la victoire de Bernal donne aujourd’hui au peuple colombien. "

Frédéric Amorison revient également sur la gestion de ce Tour par l’équipe Ineos : " On a eu un Tour géré vraiment différemment par la formation Ineos. Les autres années, l’équipe prenait le maillot dans la première semaine et gérait finalement ce Tour de manière assez calme. Ici, elle était un peu moins dominante. Et elle a été très intelligente, elle n’a jamais roulé pendant les deux premières semaines. Et finalement, elle a roulé les trois derniers jours. C’est un grand changement également. On peut se réjouir du Tour de France qu’on a vécu. "

Et Samuël Grulois de poursuivre : " Ineos n’a pas aseptisé le Tour de France comme elle le faisait parfois très tôt sur les dernières éditions. On a donc vraiment vécu un Tour de France différent, avec un vainqueur différent. C’était aussi quelque chose de rafraichissant avec le déroulement de cette édition et le parcours. Ce parcours a été dessiné intelligemment. Il fallait encore que les coureurs l’utilisent à bon escient mais c’est aussi grâce à ce parcours qu’on a eu le déroulement qu’on a connu. "