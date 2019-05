Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Willy Van Neste

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture.

3️⃣7️⃣ Willy Van Neste

Né le 10 mars 1944 à Zwevezele

7 participations entre 1967 et 1974

1 jour en jaune

1 victoire d’étape :

Saint-Malo - Caen (180 km) en 1967

Willy Van Neste possédait une redoutable pointe de vitesse et d’incontestables talents de grimpeur.

Il connait l’ivresse du maillot jaune lors de son premier Tour de France, en 1967. Une sélection pourtant désapprouvée par Eddy Merckx, en raison de son jeune âge.

Dès la deuxième étape, « Willy Van Neste, pantalon et veste, 1,65 mètre », comme on avait coutume de dire à l’époque, s’extirpe d’un groupe de treize hommes, en compagnie de l’Espagnol Aranzàbal. « A 300 mètres de la banderole, j’ai glissé à droite, dans son dos, au moment précis où il se retournait sur la gauche. » Le populaire petit Flandrien de Zwevezele remporte ainsi à Caen sa deuxième victoire professionnelle. Il reçoit les fleurs et le maillot jaune des mains de Jeanne Beck, la miss France en titre qui a une tête en plus que Van Neste. Elle tente bien de lui faire la conversation mais sans trop de succès. Au terme de la cérémonie protocolaire, Willy s’explique : « J’ignore totalement de quoi elle voulait me parler. Je ne comprends pas un traitre mot de français. » Berten Bafcop décrit ainsi la scène cocasse dans les colonnes de « Het Nieuwsblad » : « Après cette victoire inattendue, Van Neste est monté sur le podium pour y recevoir les fleurs de Miss France, une superbe jeune fille blonde à la grande silhouette svelte. Elle et Willy ont échangé les bises de circonstance mais, pour ce faire, la fille a dû s’abaisser pour atteindre les joues du coureur. Le tableau était vraiment cocasse : Miss France, fière comme un Paon, et le petit Willy un peu paumé et ne sachant trop ce qui lui arrivait. »