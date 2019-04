Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Willy Schroeders

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture.

3️⃣0️⃣ Willy Schroeders

Né le 9 décembre 1932 à Rhode-Sainte-Agathe (Brabant)

Décédé le 28 octobre 2017 à Woluwe-Saint-Lambert

2 participations en 1962 et 1963 (abandon les deux fois)

3 jours en jaune

Vainqueur contre-la-montre par équipes en 1962

Superbe athlète, le Bruxellois Willy Schroeders fut un lieutenant efficace et apprécié de Rik Van Looy. On retiendra son sens rare du sacrifice... aux dépend de ses propres ambitions.

En 1962, Schroeders dispute son premier Tour de France sous les couleurs de la Flandria - Faema, avec Van Looy et Joseph Planckaert. Après s’être glissé dans une échappée qui a pris quatre minutes, il prend le maillot jaune à Bordeaux et le garde trois jours jusqu’au cœur des Pyrénées à Saint-Gaudens.

En 1963, Willy Schroeders roule désormais chez GBC Libertas, toujours avec Van Looy. Il abandonne lors de la onzième étape entre Bagnères de Bigorre et Luchon. Cette année-là, Jacques Anquetil remporte sa quatrième victoire et devient recordman absolu de l’épreuve. A l’initiative de son directeur sportif, Raphaël Géminiani, le Normand simule un incident mécanique au cours de l’étape Val d’Isère-Chamonix, avant de changer de vélo et d’utiliser une bicyclette légère pour grimper La Forclaz. À 41 ans, Pino Cerami bat André Darrigade à Pau.