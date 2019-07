Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Wilfried Nelissen

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture. 5️⃣0️⃣ Wilfried Nelissen Né le 5 mai 1970 à Tongres

4 participations de 1992 à 1995 (toujours abandons)

3 jours en jaune

Vainqueur d’une étape: Les Sables-d’Olonne - Vannes (203,5 km) en 1993 et un contre-la-montre par équipes Irrésistible et intrépide, Wilfried Nelissen était un sprinter doté d’une vélocité et surtout d’une puissance phénoménale. Dans l'histoire du Tour de France, " Willie " demeurera avant tout la victime du sprint dramatique d'Armentières quand, lancé à plus de septante à l'heure vers la ligne, le Limbourgeois heurta un gendarme... Wilfried Nelissen vient tout juste d’avoir vingt-deux ans lorsqu’il dispute son premier Tour de France, en 1992, au sein de la solide formation Panasonic dont le leader est l’Italien Maurizio Fondriest et composée des expérimentés Éric Van Lancker, Marc Sergeant et Viatcheslav Ekimov. Dans ce Tour, qui s’élance de Saint-Sébastien, Nelissen est là pour apprendre dans l’ombre du très rapide allemand Olaf Ludwig, maillot vert deux ans plus tôt. Il abandonne à mi-épreuve, juste avant d’aborder la montagne, après avoir joliment contribué au succès de son équipe dans le chrono de Libourne.

Wilfried Nelissen et Mario Cipollini le 9 juillet 1993 avant le départ de la 6ème étape - © VINCENT AMALVY - AFP Un an plus tard, Nelissen revient sur le Tour sous les couleurs de Novemail-Histor qui a remplacé Panasonic. Ludwig parti chez Telekom, la voie est libre pour celui qu’on surnomme désormais le " Bouledogue limbourgeois ". Devancé par Mario Cipollini lors de la première étape en ligne aux Sables d’Olonnes, il prend une éclatante revanche le lendemain en triomphant à Vannes, devant Djamolidine Abdoujaparov, Cipollini et Olaf Ludwig ! Wilfried y fait coup double puisqu’il endosse, en Bretagne, le prestigieux maillot jaune. Il a eu vingt-trois ans deux mois plus tôt. Nelissen conserve le maillot le lendemain à Dinard où il est devancé sur le fil par Abdoujaparov et le perd lors du contre-la-montre par équipe. Il le reprend cependant à Evreux où il se classe deuxième...pour la troisième fois en cinq jours. Il le cède définitivement le lendemain à Amiens où Johan Bruyneel s’impose à une moyenne record. Wilfried reçoit aussi cinq fois le maillot vert entre la deuxième et la sixième étape. Il ne le porte cependant que deux fois en course, puisqu’il passe dans cet intervalle trois jours vêtu de jaune. Il abandonne dans les Alpes, lors de la onzième étape. Ce sera sont Tour de France le plus long ! 5 juillet 1993 : Wilfried Nelissen s'empare du jaune au Sables-d'Olonne - Tour de France 1993 -... Le sprinteur belge Wilfried Nelissen s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour de France 1993 et s'empare du même coup des le maillot vert et le maillot jaune.

Nous sommes en 1994 et Nelissen, vêtu du maillot tricolore de champion de Belgique conquis quelques jours plus tôt, a deux objectifs : remporter des étapes et rejoindre Paris, pour la première fois. Il est le favori de la première étape en ligne Lille-Armentières. Au moment où le Belge voit la lourde carapace de Abdoujaparov débouler sur sa gauche, il rentre la tête entre les épaules, bras et muscles tendus. A 150 mètres de la ligne, le match est lancé. Abdoujaparov choisit d'attaquer au centre, se servant aveuglément de la ligne blanche comme repère. Nelissen entame son effort, mâchoires serrées, le long de la barrière où les banderoles de publicités protègent du vent. Il croit tenir là un avantage décisif. Le policier, de face, qui profite - quelle inconscience! - du spectacle pour prendre une photo à la demande d'un enfant dans le public, en aura le souffle coupé. Nelissen le percute de plein fouet.

3 juillet 1994 - Laurent Jalabert et Fabiano Fontanelli, deux des victimes de la terrible chute d'Armentières - © PATRICK KOVARIK - AFP Le choc est d'une violence à la mesure de la vitesse atteinte dans ce genre de sprint. Wilfried Nelissen et Laurent Jalabert ne repartiront pas. Le premier souffre d'un traumatisme crânien et d'une forte contusion à l'épaule droite. Le second, qui saigne abondamment, se plaint d'un important traumatisme du visage avec des fractures aux incisives. La direction de la Grande Boucle invoque "l'erreur humaine", la "légèreté" d'un fonctionnaire de police locale peu habitué aux "moeurs" de l'épreuve. "Nous avons demandé instantanément aux autorités de police de réduire désormais au moins de la moitié le nombre de leurs agents dans la ligne d'arrivée", plaide Jean-Marie Leblanc.

5 juillet 1995 - Nouvelle chute sur le Tour pour Wilfried Nelissen - © STR - AFP Nelissen revient une dernière fois sur le Tour en 1995, au sein de l’équipe Lotto. L’épreuve s’élance de Bretagne où “Willie” a remporté sa seule étape et endossé son premier maillot jaune. Lors de la quatrième étape Alençon-Le Havre, à 2500 m de l’arrivée, Sammy Moreels conduit à bloc le peloton pour préparer le sprint de son leader. Il commet une faute dans un rond-point et c’est la chute. Nelissen, Baldato, Moreau, Abdoujaparov et le maillot jaune Jalabert sont à terre. Au Havre, le Limbourgeois n’arrivera jamais à bon port. Il ne reverra jamais le Tour de France. En 1996, Wilfried Nelissen entame la saison des classiques avec le maillot de champion de Belgique, sur ses épaules pour la deuxième année consécutive et c’est alors qu’un plot en bois brise sa trajectoire et sa jambe. Dans la première heure de Gand-Wevelgem, Wilfried heurte une borne routière de plein fouet. L'accident stupide, un de trop... Car jamais le natif de Tongres ne recouvrera la plénitude de ses moyens. Son genou n'en veut plus, en dépit des efforts consentis et d'une interminable rééducation. Nelissen voudrait mais ne peut plus, il doit raccrocher son vélo au clou en 1998, à vingt-huit ans.

18 avril 1996, Wildried Nelissen à l’hôpital après sa chute lors de Gand -Wevelgem - © Tous droits réservés Wilfried Nelissen devient vendeur averti pour le compte de la firme MAN. Si son genou l'a lâché, sa passion du vélo demeure et le milieu du cyclisme ne l'a pas totalement oublié. Mais, après deux ans entre les tracteurs et les remorques, il décide de “passer à autre chose.” À suivre : 5️⃣1️⃣ Johan Bruyneel

