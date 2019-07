Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Marc Wauters

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture. 5️⃣2️⃣ Marc Wauters Né le 23 février 1967 à Hasselt 13 participations entre 1992 et 2005 1 jour en jaune Vainqueur d’une étape : Calais - Anvers (200 km) en 2001 Fils d’agriculteur, Marc Wauters se levait au chant du coq et devait rentrer le foin, arracher les pommes de terre et donner à manger aux cochons avant de penser à monter sur une bicyclette. Diplômé A2 en mécanique, il connut un service militaire difficile en raison de problèmes avec ses supérieurs et pourtant on le surnomma “Le Soldat” parce qu’il était ponctuel comme un réveil matin. Marc Wauters découvre le Tour de France en 1992, au sein de l’équipe Lotto. Fidèle et dévoué, il dispute la Grande Boucle dans le même état d’esprit que lors classiques, dans l’anonymat, au service de ses leaders.

En 1999, il est une des nombreuses victimes du passage du Gois, cette route submersible qui relie l'île de Noirmoutier au continent. La course y devient un champ de bataille. Le peloton est coupé en deux. Des favoris comme Alex Zülle, Ivan Gotti et Michael Boogerd perdent plus de 6 minutes sur le vainqueur du jour, Tom Steels. D’autres comme Marc Wauters ont encore moins de chance, leur Tour s’arrêtant là.

Marc Wauters s'impose à Anvers - © MICHEL GOUVERNEUR - BELGA En 2001. Avec son compagnon Erik Dekker, Wauters lance l'échappée décisive. Dans le petit commando de rouleurs qui a été sélectionné grâce à l'action des deux Rabobank, on retrouve aussi Rik Verbrugghe, désireux de faire oublier son prologue en demi-teinte, Stuart O'Grady, l'Australien, flanqué de ses équipiers Bobby Julich et Anthony Morin. Or, ce groupe est revenu sur un quatuor échappé auparavant dans lequel se trouve Jens Voigt, un quatrième coureur de la formation française Crédit Agricole, l’équipe de O’Grady. Très vite, tout le monde comprend que l’Australien, le mieux classé du commando, envisage de ravir le maillot jaune. Reste le sprint qui doit couronner O'Grady, du moins le croit-on. Wauters en décide autrement. Son démarrage, sous la flamme rouge est foudroyant. Le Français Arnaud Pretot y répond, relaye le Belge qui joue avec lui au chat et à la souris pour l'ajuster à proximité de la ligne. Bien joué ! Le peloton du Tour a traversé les Flandres à folle allure et à l'arrivée à Anvers, c'est un Belge, un Limbourgeois, qui s'est imposé. Mais Marc Wauters ne s'est pas contenté de gagner l'étape. Il gagne devant ses quatorze compagnons d’échappée et ravit le maillot jaune à Christophe Moreau.

Marc Wauters félicité par le Roi à Anvers - © YVES BOUCAU - BELGA Grâce à son très bon prologue de l’avant-veille et via le jeu des bonifications, il s'empare du maillot jaune que convoitaient Jaan Kirsipuu d'abord, O'Grady ensuite. Ce coup double de Wauters rappelle évidemment celui réussit par Johan Bruyneel, six ans plus tôt à Liège. Wauters connaît son jour de gloire, en jaune le lendemain devant les siens, dans son Limbourg quand le Tour traverse la ville d’Hasselt.

Le champion de Belgique Ludovic Capelle et le maillot jaune Marc Wauters au départ de la 3ème étape du Tour 2001. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA C’est une consécration inespérée pour ce lieutenant loyal et altruiste. Léon Van Bon aimait répéter que : “Personne ne savait assurer un tempo mieux que lui”. Le grand Marc ne quitte le top 10 du général qu’après deux semaines de course. Il abandonne l’épreuve, après s’être brisé la clavicule. Marc Wauters est aujourd’hui directeur sportif au sein de l’équipe Lotto-Soudal et prodige ses conseils aux Benoot, Wellens, De Gendt et autres Keukeleire...sans se départir de sa légendaire discrétion. À suivre : 5️⃣3️⃣ Tom Boonen

