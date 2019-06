Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Ludo Peeters

Ludo Peeters se complait alors dans un rôle d’équipier de luxe mais il remporte le Grand Prix de Francfort en 1982 après avoir contribué à la victoire de Jan Raas dans Paris-Roubaix. Quelques semaines plus tard, l’Anversois se présente au départ du Tour, au sein d’une solide équipe Raleigh composée de van der Velde , Raas, Knettemann et Lubberding . Peeters l’emporte en solitaire dès le deuxième jour, sur le circuit de Schupfart-Möhlin, en Suisse, et prend le maillot jaune à Bernard Hinault avant de le perdre le lendemain dans les Vosges. Sur les Champs Élysées, van der Velde monte sur la troisième place du podium, derrière Hinault et Joop Zoetemelk .

Son deuxième Tour, l’année suivante, est époustouflant. Il remporte la quatorzième étape Lezignan-Montpellier en solitaire. Teun Van Vliet , deuxième termine, à une minute et trente-quatre secondes. Peeters s’accroche dans la montagne et finit huitième du général ! Le Belge remporte aussi le classement du combiné, alors baptisé Grand Prix TF1. Une performance exceptionnelle qui lui permet de signer chez Raleigh après cinq saisons sous le maillot Ijsboerke.

Peeters enlève avec brio le premier de ses deux Paris-Bruxelles en 1977 et, deux ans plus tard, il dispute son premier Tour de France, au sein de l’équipe Ijsboerke. Il se classe trente-sixième à Paris.

Ludo Peeters s'impose à Möhlin le 3 juillet 1982 - © - BELGA

En 1983, après avoir encore été déterminant dans la victoire de Raas, cette fois au Tour des Flandres, Ludo Peeters gagne à nouveau à Francfort et remporte Blois Chaville. L’année suivante, Ludo évolue chez Kwantum, aux côtés de Zoetemelk, Hennie Kuiper, Raas et Adrie van der Poel. Il s’empare du maillot jaune le deuxième jour, à Saint-Denis, et le porte jusqu’à Louvroil, le lendemain.

En 1986, Raas devient directeur sportif et Peeters remporte la septième étape entre Cherbourg et Saint-Hilaire du Harcouet devant Ron Kiefel et un certain Miguel Indurain. En dix participations à la Grande Boucle, il n’a jamais abandonné.

Une fois sa carrière terminée, Ludo Peeters se lance dans les affaires en ouvrant un commerce d’articles de sport.

