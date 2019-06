Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Julien Stevens

Bon rouleur, Julien fait un gros travail dans le contre-la-montre par équipes de Woluwe-Saint-Pierre, qu’il remporte aux côtés de Merckx. L’étape qui mène les coureurs à Maastricht ressemble à un petit Liège-Bastogne-Liège. Stevens attaque pendant toute la journée. Quatre coureurs, Stevens, Balmanion , Harrison et In ‘t Ven , filent dans le final et se disputent la victoire. Stevens s’impose devant Willy In ‘t Ven et prend le maillot jaune grâce aux bonifications. Contre toute attente, le Malinois chipe donc le maillot jaune à son leader. Eddy Merckx n’est pas fou de joie de le lui ceder. Un maillot que Julien conserve jusqu’à Mulhouse, soit pendant trois jours.

Lors du Tour de France 1969, Merckx et Stevens partagent la même chambre. Eddy dort mal et exige que la chambre soit totalement obscure. “Je préférais dormir la fenêtre ouverte. J’avais besoin d’air frais. Voilà pourquoi c’est ensuite Huysmans qui a dormi avec lui.”

Lors de l’étape de Nancy, Julien Stevens veut régler un vieux contentieux avec Van Looy, lancé dans une échappée-marathon. Julien se trouve dans un groupe de poursuivants en compagnie des Italiens Dino Zandegu et Wladimiro Panizza. “Si je roule, j’aurais repris Van Looy, j’en suis sûr. Godverdomme (sic) ! Et puis j’aurais battu tout le monde sur la piste cendrée, car j’ai encore terminé deuxième.” Mais son directeur sportif, Guillaume Driessens l’en dissuade de peur de représailles qui pourraient nuire à Merckx. “Quand on se rapprochait de Van Looy, Driessens est venu me dire de ne pas trop mener, de le laisser gagner. Il voulait pouvoir dire au grand Rik qu’il avait gagné grâce à lui. Il adorait se pavaner”, confiera Stevens plus tard.

Julien Stevens souffre beaucoup dans la seconde moitié de l’épreuve, en raison d’une chute dans le contre-la-montre de Revel. Il se classe cependant encore dans le Top 10 du dernier chrono de Vincennes. Le Tour de France 1969 est le premier qu’il termine.

Quelques semaines plus tard, le titre mondial sur route lui échappe de peu à Zolder où il est battu au sprint par le Néerlandais Harm Ottenbros qui ne le devance que de cinq centimètres. “En cours de route, on a parlé argent. Le vainqueur paierait le perdant. C’était trois cents mille francs (7500 €). Il était le plus rapide mais il ne m’a jamais rien payé. Il avait donné je ne sais combien à ses équipiers, de sorte qu’il était complètement fauché !”

Stevens est aussi le témoin de la terrible chute de Merckx lors de la compétition derrière dernys sur la piste de Blois, le neuf septembre 1969. Après un salto spectaculaire, Eddy et son meneur Fernand Wambst tombent devant ses pieds. Wambst meurt sur le coup et Eddy est évacué à l’hôpital en ambulance.

Diminué par une opération du ménisque, Julien Stevens ne retrouvera plus jamais son niveau de 1969.

A suivre : 4️⃣2️⃣ Freddy Maertens