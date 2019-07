Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Johan Bruyneel

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture. 5️⃣1️⃣ Johan Bruyneel Né le 23 août 1964 à Izegem 6 participations de 1990 à 1998 : 7e en 1993 1 jour en jaune Vainqueur de 2 étapes : Évreux - Amiens (158 km) en 1993

Charleroi - Liège (203 km) en 1995 Le vélo c’est comme l’architecture. On peut monter de la puissance sur un corps souple mais pas l’inverse. Les jambes de Johan Bruyneel paraissent trop frêles, bien trop minces mais qu’est-ce qu’il est élégant sur un vélo. Assis à mes côtés dans la tribune des commentateurs, l’ancien coureur Robert Chapatte, reconverti en consultant pour la télévision française, me confia un jour que ce Belge, de par sa position sur la machine, lui faisait penser à Hugo Koblet. Fils d’un bijoutier joaillier et neveu de Georges Vandenberghe, ancien porteur du maillot jaune, Bruyneel fait ses débuts professionnels au sein de l’équipe SEFB, sous la direction de Ferdinand Bracke auprès duquel il prend le temps de mûrir et d’apprendre tranquillement. Diplômé en marketing économie, Johan étudie jusqu’à l’âge de 21 ans et débarque dans le peloton avec l’étiquette d’un homme intelligent et polyglotte. Surnommé “Achille”, Bruyneel passe sous les couleurs de l'équipe belge Lotto-Superclub-MBK dirigée par Joseph Braeckevelt et Jean-Luc Vandenbroucke. Il participe à son premier Tour de France en 1990 et se classe dix-septième avant de devenir, treize ans après Eddy Schepers, le deuxième belge lauréat du Tour de l'Avenir. Trente-cinquième du Tour l’année suivante, Johan émigre en Espagne en 1992 et signe pour la Once (Organisation Nationale des Aveugles Espagnols), dirigée par le sulfureux Manolo Saiz. Il remporte une étape de la Vuelta. C’est au contact de Saiz que Bruyneel va connaître ses meilleures années. En 1993, il enchaîne Tour d’Espagne (neuvième place) et Tour de France (septième). Sur la Grande Boucle, il remporte l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour : 49,417 km/h de moyenne entre Evreux et Amiens sur 158 km. Ce record ne sera battu qu’en 1999.

8 juillet 1995 - Johan Bruyneel remporte la 7ème étape du Tour (Charleroi-Liège) - © Tous droits réservés En 1995, “Achille” connaît ses deux jours de gloire sur le Tour...en Wallonie. Au départ de la septième étape, le peloton quitte Charleroi, là où Erik Zabel s'est imposé la veille, le jour de l’anniversaire de Bruyneel. Au programme : 203 km et un profil de course similaire à celui d'une classique ardennaise. Après une course animée, le Flandrien se glisse dans un groupe avec notamment Massimiliano Lelli, Bo Hamburger, Eric Boyer et...Lance Armstrong, son futur protégé. Dans le Mont-Theux, le Belge attaque et s'isole en tête de la course. Dans le peloton, Miguel Indurain, favori de ce Tour, l'imite et rejoint puis attaque les anciens compagnons d'échappée de Bruyneel. Johan part dans la roue du vainqueur des Tours 1991, 92, 93 et 94. Malgré une chasse menée par le maillot jaune, Bjarne Riis, le tandem s'envole vers l'arrivée. Indurain ne ménage pas ses forces pour creuser un écart maximal sur ses adversaires dans la lutte pour la victoire finale. Johan Bruyneel en profite et devance le coureur ibérique au sprint. Il triomphe sur le Boulevard d’Avroy. Comme Eddy Merckx en 1969 et comme le fera Marc Wauters en 2001, un Belge prend le maillot jaune en Belgique. Cocasse : Bruyneel prend ce maillot à Bjarne Riis. 8 juillet 1995 : Johan Bruyneel bat Miguel Indurain à Liège et prend le maillot jaune - Tour de... Notre compatriote, Johan Bruyneel, a fait coup double à Liège en battant au sprint le favori de ce Tour de France Miguel Indurain, et prenant par la même occasion le maillot jaune de leader.

Dans les années 2000, le Belge et le Danois, devenus de très influents managers, seront très contestés. Malheureusement pour le futur manager de Lance Armstrong, il perdra la tunique de leader le lendemain, au profit de Indurain, lauréat du contre-la-montre individuel entre Huy et Seraing et futur vainqueur du Tour. Bruyneel ne sera resté que soixante-sept minutes en jaune. Johan Bruyneel participe ensuite au Tour d’Espagne, une épreuve qui se dispute désormais en septembre, et remportée par son équipier Laurent Jalabert. Le Flandrien termine à la troisième place. Depuis Michel Pollentier, deuxième de la Vuelta en 1982, plus un seul coureur belge n’était monté sur le podium d’un grand tour.

6 juillet 1996 - Johan Bruyneel chute dans la descente du Cormet de Roselend (7ème étape: Chambéry-Les Arcs) - © PATRICK KOVARIK - AFP En 1996, Bruyneel quitte Manolo Saiz et rejoint les rangs de la Rabobank. Il participe au Tour mais, lors de la première étape de montagne, il chute dans un ravin dans la descente du Cormet de Roselend. Des images terribles, vues par des millions de téléspectateurs. Johan s’en sort miraculeusement avec un muscle déchiré mais il doit abandonner. En 1998, Saiz retrouve son disciple. Bruyneel revient chez Once pour sa dernière saison de coureur professionnel. Il participe à son sixième et dernier Tour mais abandonne lors de la dixième étape pour protester contre les opérations antidopage menées dans la foulée de l’affaire Festina. Il remporte sa dernière victoire professionnelle à Bioul où il s’adjuge la Flèche Namuroise. En 1999, il devient directeur sportif de l’équipe US Postal en remplacement de Weltz qui s'est fait virer. C'est le début de sa collaboration avec Lance Armstrong.

Johan Bruyneel et Lance Armstrong en 2005 - © PASCAL RONDEAU - AFP En 2012, l’Américain sera déchu de ses sept Tours de France et de tous ses résultats obtenus depuis le 1er août 1998. Les témoignages recueillis par l'agence antidopage américaine (USADA) révèlent l'implication de Bruyneel dans l'organisation du programme de dopage de l'équipe. Le Belge est alors limogé par RadioShak. En octobre 2018, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) lui inflige une suspension à vie. À suivre : 5️⃣2️⃣ Marc Wauters

