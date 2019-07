Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Jan Bakelants

" Baki " connaît son jour de gloire sur le Tour de France 2013. Le grand départ est donné en Corse et, dès le deuxième jour, le Belge fait coup double à Ajaccio. Ce jour-là, Bakelants devient " Sterke Jan ". C’est la victoire d’un sans gain aux îles sanguinaires. Le Flandrien n’est que le quatrième coureur belge en jaune en vingt ans, après Marc Wauters , Tom Boonen et Philippe Gilbert . Il conserve le maillot au terme de l’étape Ajaccio-Calvi et repart avec lui sur le continent où il le cède à l’issue du contre-la-montre par équipes à Nice.

Jan Bakelants a remporté la 2ème étape du Tour de France, dimanche à Ajaccio, et a endossé le maillot jaune de leader. Bakelants, qui a distancé ses compagnons d'échappée dans le final, a résisté au retour du premier peloton. Sur la ligne, installée à hauteur de l'archipel des Sanguinaires, le Belge a précédé le Slovaque Peter Sagan (Svq, Cannondale) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Pol, Omega Pharma-Quick Step), au bout des 156 kilomètres.

Lors du Tour de Lombardie 2017, Bakelants est victime d’une terrible chute dans la descente du mur de Sormano. Le bilan est effrayant : un hémothorax, sept côtes et quatre vertèbres cassées. À force de courage et de caractère, il remontera plusieurs mois plus tard sur le vélo, non sans avoir dû changer sa position. Jan est désormais un centimètre plus petit !

