Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Greg Van Avermaet

En 100 ans, 56 coureurs belges ont porté le maillot jaune. Pendant les mois qui viennent, soit jusqu’au grand départ du prochain Tour de France, je vous raconterai l’histoire (souvent croustillante) de chacun d’entre eux. Bonne lecture.

5️⃣6️⃣ Greg Van Avermaet

Né le 17 mai 1985 à Lokeren

6 participations entre 2009 et 2018

11 jours en jaune

Vainqueur de 2 étapes :

Muret - Rodez (198,5 km) en 2015

Limoges - Le Lioran (216 km) en 2016 + 2 contre-la-montre par équipes

Greg Van Avermaet est issu d’une sacré famille de sportifs. Ses parents étaient tous les deux des inconditionnels de... Greg Lemond, d’où son prénom. La maman, Bernadette Buysse, a remporté beaucoup de succès en athlétisme et le papa, Ronald, fut sélectionné pour les Jeux Olympiques de Moscou où il partagea sa chambre avec Marc Sergeant et passa trois ans chez les professionnels, au sein de l’équipe Safir avec Herman Frison. Le grand-père paternel, Aimé Van Avermaet, fut coureur en 1957 et se classa quinzième de son premier Tour de Lombardie, tapant dans l’œil du grand Fausto Coppi qui l’attira dans son équipe. Il eu toutefois la malchance que cette période coïncide avec... son service militaire. Le grand-père maternel, Kamiel Buysse, disputa le Tour 1959 au service de Fred De Bruyne.

Né à Lokeren mais joueur de football à Beveren, cet attaquant-né y est gardien de but mais il est barré par les ivoiriens et Davino Verhulst. Il opte pour le cyclisme à l’âge de dix-huit ans.

Lauréat du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, de Gand-Wevelgem, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et porteur du maillot jaune, Van Avermaet restera surtout l’homme de Rio, le champion olympique 2016 au Brésil.