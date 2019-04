Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Gilbert Desmet

Petit gabarit, râblé, volontaire et assez rapide au sprint, Gilbert Desmet a inscrit son nom au palmarès de la Flèche Wallonne et de Paris-Tours.

Né le 3 février 1931 à Roulers 6 participations entre 1956 et 1965 11 jours et demi en jaune

Gilbert Desmet s'impose sur la Flèche wallonne 1964 - © - BELGAIMAGE

Pour sa première participation au Tour de France, en 1956, Desmet endosse le maillot jaune à Rouen dès la troisième étape, profitant d’une échappée de neuf coureurs qui relèguent les favoris à un quart d’heure. Le Flandrien termine deuxième de l’étape, derrière Padovan, et dépossède André Darrigade du maillot jaune. Le lendemain matin, Desmet porte pour la première fois la tunique ocre sur les 15 kilomètres et 75 mètres du chrono des Essarts, remporté par Charly Gaul devant Jean Brankart. Neuvième, Gilbert y consolide sa position de leader mais il doit rendre son beau maillot à Darrigade en fin d’après-midi à Caen. Gilbert Desmet termine deuxième d’un Tour remporté par l’inattendu Roger Walkowiak. Le Français a profité d’une échappée-fleuve de trente-et-un coureurs qui ont relégué le peloton à dix-huit minutes, après huit jours de course. Walko appartient à la modeste formation Nord-Est-Centre et ne fait donc pas partie d’une équipe de France qui est copieusement sifflée au Parc des Princes à Paris.

En 1958, Gilbert Desmet abandonne lors de la vingtième étape Gap-Briançon.

Il réalise son Tour le plus accompli en 1962 où il échoue au pied du podium, derrière Jacques Anquetil, Joseph Planckaert et Raymond Poulidor. Gilbert appartient à une équipe italienne, Carpano, où il n’a que deux équipiers belges : Couvreur et Van Aerde. A l’issue du contre-la-montre de Super Bagnères, Desmet est même deuxième du général à cinquante secondes du maillot jaune (Planckaert).

En 1963, Desmet rejoint l’équipe belge Wiels. Il se classe troisième du contre-la-montre Rennes-Angers, derrière Anquetil et Poulidor. Il y prend le maillot jaune qu’il conserve pendant dix jours. Le Belge profite ainsi de son audace. Il s’est glissé dans une échappée avec le premier maillot jaune, Elliott, lors de la cinquième étape vers Roubaix.