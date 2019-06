Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Eric Vanderaerden

Éric Vanderaerden n’a que vingt-et un ans et vient de passer professionnel lorsqu’il découvre le Tour de France, au sein de l’équipe Aernoudt, en 1983. Il a déjà remporté deux étapes (dont le prologue) de Paris-Nice et deux étapes également, au sprint, au Tour d’Espagne. Vanderaerden enchaine donc avec la Grande Boucle où ses débuts sont tonitruants puisqu’il survole le prologue à Fontenay-sous-Bois où il oublie de sourire sur le podium lorsqu’on lui enfile le maillot jaune. Ce maillot, le Belge le garde deux jours, jusqu’au contre-la-montre par équipes, à Fontaine-au-Pire.

Le jeune belge de 21 ans, Eric Vanderaerden, remporte le prologue à Fontenay-sous-bois et prend du même coup le maillot jaune et maillot vert de ce Tour de France 1983.

Le talent de Vanderaerden éclabousse le peloton au point que Peter Post l’engage l’année suivante dans sa fameuse équipe Panasonic où Eric va s’épanouir et remporter... cent victoires. Dès sa première saison, il devient champion de Belgique et s’adjuge Paris-Bruxelles. Entre-temps, sur le Tour, il gagne à Pau et sur les Champs Elysées. Une victoire de prestige conquise devant Pascal Jules, Frank Hoste, Bernard Hinault et Sean Kelly.

Le Limbourgeois remporte vingt-quatre succès en 1985 dont le Tour des Flandres. Il enlève encore deux étapes sur le Tour de France, après avoir échoué à trois secondes de Bernard Hinault dans le prologue à Plumelec. Bien que battu le lendemain à Lanester par Rudy Mathys, il prend le maillot jaune grâce à une bonification et le conserve pendant trois étapes. Il perd son bien a Pont-Audemer. Vanderaerden force une de ses plus belles victoires dans le chrono de Villars de Lans où il devance Hinault de 1’07”. Il gagne encore à Bordeaux au sprint devant Kelly. Le bilan du Belge en trois participations au Tour est époustouflant : cinq victoires d’étapes (dont deux chronos) et le maillot jaune porté lors de deux des trois éditions. Tout cela à moins de vingt-trois ans et demi !