Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Bernard Van De Kerckhove

En 1964, il tient la promesse fête à son père quelques années plus tôt et part à la découverte du Tour de France. Dès son troisième jour de course, lors de l’étape Amiens-Forest, Bernard se retrouve devant avec Gilbert Desmet , Jean Stablinski et Jean Anastasi . Il gagne et s’empare du maillot jaune pendant deux jours. Il vient d’avoir vingt-trois ans.

Bernard Van De Kerckhove après l'étape Liège-Roubaix - © - BELGA

VDK a le maillot jaune sur les épaules lorsqu’il abandonne dans la grande étape pyrénéenne en 1965. Avant cela, il s’impose à Roubaix, sur le vélodrome, devant Felice Gimondi et Victor Van Schil, après avoir parcouru plusieurs kilomètres sur le plus grand développement en raison d’un bris de dérailleur. Le Mouscronois fait coup double : l’étape et le maillot jaune...qu’il perd le lendemain avant de le récupérer cinq jours plus tard lors de l’étape La Baume-La Rochelle. VDK suscite beaucoup d’intérêt. Les interviews pour les journaux et les télévisions se multiplient. Il fait de l’ombre à Rik Van Looy qui n’aime pas ça et le supporte de plus en plus mal.

À Bordeaux, VDK est retenu pendant une heure par les cérémonies protocolaires imposées au leader du classement général. Une fois ses obligations terminées, Bernard constate stupéfait qu’il n’y a plus ni soigneur ni voiture technique. Le voilà seul sous la pluie battante à la recherche de son hôtel et une fois qu’il l’a enfin trouvé, trempé et frigorifié, il a juste le droit d’aller au lit sans la moindre assistance médicale. “C’était clair et net, Van Looy avait donné l’ordre de ne pas m’attendre”. Le lendemain, dans la grande étape de montagne entre Dax et Bagnères de Bigorre, VDK est encore abandonné à son triste sort par son équipe et il abandonne alors qu’il porte le maillot jaune !

Van De Kerckhove revient une dernière fois sur le Tour en 1967. Il termine hors des délais lors de la huitième étape qui s’achève au sommet du Ballon d’Alsace.

Une fois sa carrière terminée, Bernard Van De Kerckhove deviendra le directeur de course des Trois Jours de La Panne.

