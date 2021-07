Cavendish en mode low cost, Evenepoel qui n’a rien à envier à Pogacar : Patrick Lefevere fait le point sur ses stars

Patrick Lefevere a également eu quelques mots pour Remco Evenepoel, actuellement en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Et selon le patron de la formation DQT, le Belge n’a absolument rien à envier à un certain… Tadej Pogacar : "Je pense que les deux vont se livrer des belles batailles dans les Grands Tour. Tout ce que Pogacar a fait chez les jeunes, Remco l’a fait aussi. Il a, comme Pogacar, doublé le peloton dans une étape. Il a, comme Pogacar, mis 10 minutes dans la vue de tout le monde aux championnats d’Europe. Et regardez, on pensait que des gars comme Ullrich et Bernal allaient, eux aussi, gagner le Tour 7 fois d’affilée. Chaque Tour de France est différent."

Et même si Remco a reçu quelques coups sur la cafetière avec ses rechutes et son abandon sur le Giro, il reste très fort mentalement, selon Lefevere, toujours au micro de Sporza : "Il est très très fort, malgré les quelques moments de doute qu’il a connus. Après le Tour de Belgique, on s’est posés 45 minutes dans une pièce et on a discuté de tout. Participer aux JO était sur sa liste de souhaits. C’est à lui de faire de son mieux maintenant. Si cela ne donne rien, on se focalisera à fond sur l’année prochaine. Mais si van Aert est en forme, Remco roulera pour lui. Je n’en doute pas."