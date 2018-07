Cavendish a un seul objectif au Tour : battre le record de 34 victoires d'étape de Merckx

Le Britannique Mark Cavendish (Dimension Data) a affirmé jeudi n'avoir plus qu'un seul objectif dans sa carrière, le record des 34 victoires d'étape du Belge Eddy Merckx dans la Tour de France.

"Cav" compte 30 succès à son actif, entre 2008 et 2016. Le sprinter de 33 ans a participé à onze reprises au Tour depuis ses débuts dans la Grande Boucle en 2007.

Malgré plusieurs chutes cette saison, le coureur de l'île de Man a affirmé à deux jours du départ du Tour : "Cette saison n'a pas été pire que la précédente ! J'ai eu quatre semaines pleines pour m'entraîner. Je travaille toujours pour être dans ma meilleure forme en juillet et j'espère que ce sera le cas cette année."

L'année passée, Cavendish avait quitté le Tour après la 4ème étape à Vittel et la chute spectaculaire en plein sprint qui avait provoqué l'exclusion du champion du monde Peter Sagan.

"Les 34 victoires sur le Tour, c'est le seul objectif qui me reste dans ma carrière. Parce que tout ce que j'étais physiquement capable de faire, je l'ai déjà réalisé. Mais quand on pense qu'une seule victoire peut remplir la carrière d'un coureur, on mesure à quel point ce record est dur à atteindre", a commenté Cavendish lors de la conférence de presse tenue jeudi.

"Bien sûr, nous allons faire le maximum pour remporter la première étape, sachant qu'il y a le maillot jaune en jeu", a ajouté le Britannique à propos de l'arrivée à Fontenay-le-Comte.

Cavendish a déjà porté le maillot jaune en 2016, après son succès à Utah Beach en Normandie.

Depuis son dernier succès d'étape dans le Tour (2016), suivie d'une médaille d'argent sur piste à Rio, le "Manmax" n'a plus gagné qu'au compte-gouttes : une étape du Tour d'Abou Dhabi l'an passé, une étape du Tour de Dubaï en février dernier.