Caleb Ewan : "Mon point fort ? C'est mon kick !"

Les coureurs préparent déjà la saison prochaine. C’est le cas de la formation Lotto Soudal. Les coureurs de l’équipe belge viennent de passer 10 jours à Majorque. Un 1er stage pour délier les jambes, tester le matériel et accueillir les petits nouveaux. Caleb Ewan en fait partie. Le jeune Australien aura la lourde tâche de remplacer André Greipel. Décryptage d’un phénomène du sprint avec Cédric Hamiet et Kevin Paepen.



"Salut, c’est Caleb Ewan. J’ai 24 ans et je suis le nouveau sprinter de Lotto Soudal".

C’est le gros transfert de l’équipe belge ! Caleb Ewan débarque chez Lotto-Soudal pour 2 ans. Nouveau challenge pour ce sprinter de la nouvelle génération. Un jeune talent venu d’Australie pour remplacer André Greipel.

"Ce n’est pas facile de lui succéder, mais ça n’a pas de sens d’avoir comme objectif de gagner autant de course que lui. J’ai toujours fait de mon mieux en gagnant le plus de course possible".



Le garçon doit scorer ! Il le sait… La succession est difficile. Greipel, c’est 95 victoires en 8 ans sous le maillot de l’équipe belge.



Maxime Monfort, capitaine de route au sein de la formation Lotto-Soudal : "C’était devenu une figure de l’équipe. C’était devenu l'emblème de l’équipe. C’est lui qui a amené Lotto-Soudal à l’échelon mondial. André était vraiment extrêmement fédérateur avec toute l’équipe. Il était plus qu’un coureur qui gagne des courses. Pour faire oublier André, ça va prendre un peu de temps".



1m65 pour 60 kg… Caleb Ewan, c’est un profil atypique. Un petit gabarit doté d’une pointe de vitesse redoutable. Il compense sa petite taille en adoptant une position très spéciale sur le vélo lors des sprints.



Caleb Ewan : "On a d’abord travaillé en soufflerie afin de tester les différentes positions pour voir laquelle était la plus aérodynamique. On est arrivé à la conclusion que c’était la meilleure position pour moi. Mais on ne savait si ça allait fonctionner sur la route. Je me suis donc beaucoup entraîné et maintenant, c’est juste devenu naturel pour moi"

"Mon point fort, c’est sans doute mon kick, mon démarrage. Probablement parce que je suis petit et explosif. Je pense que c’est clairement mon atout dans les sprints"



Un atout sous exploité chez Mitchelton. Sa non-sélection pour le Tour scelle le divorce. L’ancien champion du monde sur piste quitte l’équipe australienne. Il veut prouver qu’il a sa place aux côtés des géants du sprint.

John Lelangue, manager général de l’équipe Lotto Soudal : "C’est un bon mix entre Cavendish et McEwen. C’est un coureur qui est très petit par la taille, qui arrive à se faufiler, qu’on ne voit pas apparaître. C’est difficile de se protéger derrière lui, car il a une façon de sprinter avec un coefficient aérodynamique très intéressant. Je pense que c’est quelqu'un qui peut avoir de grandes ambitions"

Et le 1er grand objectif sera la Primavera. Caleb Ewan rêve de Milan-Sanremo… s’imposer sur la Via Roma. Un monument sur lequel il a échoué à la 2ème place en 2018.

"Je pense que j’étais capable de gagner, mais malheureusement pour moi, Nibali s’est échappé. Je pense que j’ai montré que j’avais la force pour faire le sprint après une aussi longue course".

Lors du stage à Majorque, Il a pris ses marques. 1er contact avec ses nouveaux équipiers. Et retrouvailles avec de vieilles connaissances.

“Déjà chez les juniors, j’ai roulé contre lui", se rappelle Tiesj Benoot. "Je l’ai même battu une fois dans un sprint massif. (Ndlr : En 2012, Tiesj Benoot a gagné à Ypres la 1ère étape du Keizer der Juniores. Une victoire remportée lors d’un sprint massif dans lequel Caleb Ewan s’est classé 6ème à l’arrivée). Ça fait longtemps, mais je l’ai fait... " Vous lui avez rappelé ? "Je l’ai pas encore fait. Je dois le faire en fait… (rires)".



Et les 2 hommes pourraient se retrouver l’été prochain à Bruxelles au départ du Tour de France. Un Tour que va découvrir Caleb Ewan. Une première participation qu’il attend avec impatience. Déjà vainqueur d’étape sur le Giro et la Vuelta, Ewan rêve maintenant de lever les bras au ciel sur les routes de la Grande Boucle. "Oui, je l'espère... C'est l’objectif !", glisse Caleb Ewan.

Et de préférence dès la 1ère étape à Bruxelles pour endosser le maillot jaune.