Burghardt s'échappe ... avant de s'arrêter pour applaudir le peloton

Les coureurs du Tour de France ne semblent vraiment pas décidés à faire la course dans les étapes de "transition" cette année. Les candidats aux échappées se font rares. Ce vendredi, Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) et Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic) ont tenté leur chance en solitaire et avec peu (aucune) chance de succès.



De l'avis du peloton, la 7e étape a été ennuyeuse. Au vu des premiers kilomètres du jour, cela ne devrait pas être beaucoup plus emballant. Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe) l'a souligné à sa manière. Il est sorti du peloton en facteur et a pris quelques secondes d'avance. Quand il a constaté que personne ne prenait sa roue, il s'est tout simplement arrêté sur le bord de la route et a applaudi le passage du peloton.



Une attitude potache qui a irrité notre consultant Cyril Saugrain.