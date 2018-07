Bulens sur le renvoi de Moscon: "Cette exclusion ne va pas rendre les coureurs de Sky plus populaires"

L'Italien Gianni Moscon, un coéquipier de Chris Froome dans la formation Sky, a été exclu du Tour de France pour une altercation dimanche pendant la 15e étape. Moscon s'en est pris à Elie Gesbert en début d'étape, peu après le départ de Millau. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le coureur italien se met négativement en évidence rappelle notre consultant Gérard Bulens au micro de Samuël Grulois. "Il a été exclu aux championnats du monde l'an dernier pour s'être accroché à une voiture après une crevaison. Il y a aussi des soupçons d'avoir fait tomber Sébastien Reichenbach, qui a eu une fracture du bassin. Il n'a pas été suspendu car il n'y avait pas de preuve mais je vois mal un coureur pointer un autre si il n'y a rien qui s'est passé. Il a aussi tenu des propos racistes par rapport à Kevin Reza. Et aujourd'hui un coup..."

Selon les précisions d'un officiel, l'Italien a tassé Elie Gesbert, qui voulait protéger la tentative d'échappée de son leader Warren Barguil et a commis un geste violent. L'incident a été qualifié d'"agression particulièrement grave" et le jury des commissaires a tranché en début de soirée.

"Son geste est sanctionné. C'est prévu par les règlements" enchaîne Gérard Bulens. "La force de l'impact a peu d'importance, c'est le geste qui compte. Le règlement est appliqué, il n'y a rien à ajouter."

Sky perd donc l'un de ses 8 coureurs. "Il met son équipe en sérieuse difficulté. C'est l'un des 3 rouleurs de la formation. Il est utilisé quand il faut limiter les écarts, réagir et rouler dans la plaine. L'équipe Sky est donc affaiblie par une faute personnelle d'un garçon qui ne se rend pas compte des conséquences que cela pourrait avoir."

Est-ce que cette exclusion va donner des idées à quelques concurrent de Geraint Thomas et Chris Froome? "Cela va sans doute éveiller quelques idées chez les concurrents pour déstabiliser l'équipe Sky" termine Gérard Bulens. "Sky va vouloir se défendre et va donc probablement... attaquer. Je m'attends à avoir une équipe Sky moins défensive, plus protagoniste dans la 1ère étape des Pyrénées. "

L'objectif serait donc d'assommer le Tour pour éviter de devoir réagir avec un coureur en moins? "Oui, car si on assomme dans la première étape, on va tuer mentalement les concurrents. Il y a aura donc moins de travail à faire après. Mais on verra la décision de l'équipe Sky. Mais une chose est sûre, cette exclusion ne va pas rendre les coureurs de Sky plus populaires sur les routes du Tour. Ils vont devoir s'attendre à encore plus de réactions du public."