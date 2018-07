Bulens préface la 5e étape : "Van Avermaet aura à cœur de gagner une étape avec le maillot jaune"

Direction le Tour de France toujours dominé par un Belge, Greg Van Avermaet, après une étape remportée dans le Morbihan par le Colombien Fernando Gaviria. Un Belge en jaune avec le sourire donc... mais hier soir, les coureurs belges du peloton tiraient la tête évidemment après avoir suivi le match des Diables.



Au bord de l’Océan Atlantique, notre envoyé spécial Samuël Grulois et notre consultant Gérard Bulens ont également vécu une soirée "difficile". La course elle continue avec une cinquième étape entre Lorient et Quimper au profil de "classique ardennaise".



"Van Avermaet aura à cœur de gagner une étape avec le maillot jaune. C'est une occasion aujourd'hui. Il aura une deuxième occasion demain (à Mûr-de-Bretagne) et s'il est toujours en jaune - parce qu'il a des adversaires - il en aura une autre dimanche (sur les pavés du Nord)", analyse notre consultant.