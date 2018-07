Bulens préface la 2e étape: "Gaviria, le sprinteur du moment dans l'équipe du moment"

Après une première étape mouvementée par une chute et par la victoire au sprint du Colombien Fernando Gaviria, le Tour de France poursuit sa route, sur 182,5 km, entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. Une deuxième étape 100% vendéenne qui pourrait sourire une nouvelle fois à Gaviria, estime notre consultant sur Vivacité Gérard Bulens.

"C'est le sprinteur du moment mais c'est surtout l'équipe du moment. Quand on voit comment l'équipe à manœuvré et travaillé, je pense qu'il s'agissait d'une victoire collective. On l'a mis sur orbite et c'était une véritable bombe. On pensait qu'il allait coincer mais cela n'a pas été le cas. Il aura une arrivée peut-être encore plus favorable aujourd'hui."

Autre sujet de conversation, la perte de temps de plusieurs favoris, in primis Chris Froome, qui a d'ailleurs fait connaissance avec le sol vendéen.

"Ça fait des dégâts physiques mais aussi au niveau du mental. Il y a cette perte de temps mais aussi le fait d'être sifflé. Même le bus Sky est ciblé et je trouve cela assez stupide. J'espère pour lui qu'il n'entend pas ces sifflets. Le public qui siffle un athlète de la catégorie de Christopher Froome ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière pour gagner un Grand Tour."