Bruyneel : "On n'a jamais forcé les coureurs à se doper, ils étaient demandeurs"

Six ans après les aveux de Lance Armstrong, son directeur sportif historique Johan Bruyneel a lui aussi accepté de s’exprimer sur les méthodes de dopage adoptées lors du règne du Texan sur le Tour de France (1999-2005) avec les équipes US Postal et Discovery Chanel.

Désormais suspendu par l’UCI, le Belge a voulu donner son avis sur cette période noire du cyclisme dans les colonnes du quotidien néerlandais 'De Telegraaf'.

"En tant que coureur, j’ai évolué pendant les 'années EPO'. J’avais donc de l’expérience en la matière", a entamé Bruyneel, enchaînant sur le fait que l’affaire Festina n’avait rien changé dans les habitudes du peloton. "Un mois après on était au Tour d’Espagne et on a très vite compris que rien n’avait changé dans le peloton."

A l’époque tout comme quelques années plus tard, l’usage de 'raccourcis' faisait légion. "L’utilisation de l’EPO n’était pas un tabou. C’était un produit indétectable et facilement disponible. C’était facile pour un coureur de se doper. Ce n’était pas une nouveauté dans le cyclisme. Chaque époque a connu ses systèmes. On est passés de l’alcool aux amphétamines puis aux hormones, aux anabolisants, aux corticoïdes ou encore aux transfusions. Tous les vainqueurs des Tours ont utilisé les méthodes non traçables qui étaient à leur disposition à l’époque dans laquelle ils couraient", a-t-il affirmé cyniquement.