Jean-François Bourlart - © RTBF

Bourlart témoin de l'orage: "Je n'ai jamais vu ça! La direction a réagi dans le bon timing" -... Le directeur sportif de l'équipe Wanty-Gobert Jean-François Bourlart a été un des premiers témoins du violent orage qui s'est abattu sur la 19e étape du Tour de France et qui a provoqué l'arrêt de la course au sommet du col de l'Iseran. "On est toujours en avant-course pour prévenir les coureurs s'il se passe quelque chose. On a commencé la descente et on se dirigeait vers Val d'Isère quand un orage violent s'est déclenché. Il est tombé des grêlons comme je n'ai jamais vu. En 4-5 minutes, il y avait 15 centimètres de grêle sur la route. On a prévenu les coureurs mais on a entendu tout de suite que la course serait neutralisée", a expliqué Bourlart à Kevin Paepen. "Entre-temps nous avons avancé mais un éboulement s'est produit quelques centaines de mètres devant nous", a enchaîné Bourlart. "La police nous a donc arrêté. C'était assez impressionnant. La route était complètement bloquée. C'était un peu la panique quand on nous a dit que les temps seraient pris en haut de l'Iseran. Je n'ai jamais assisté à cela. J'avais déjà vu des conditions difficiles sur le Giro mais pas sur le Tour de France. Arrêter la course comme cela a été fait, c'était la bonne décision. La route était impraticable. C'était impossible de continuer. Les organisateurs ont réagi avec le bon timing."