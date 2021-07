Bourlart fait le bilan du Tour de France d’Intermarché Wanty-Gobert : "On peut être content de notre Tour de France"

Six places dans le top 10 d’étapes, une 5e place avec Danny Van Poppel sur la 13e étape et une 14e place finale au classement général avec Louis Meintjes. Voici le bilan comptable de l’équipe Intermarché Wanty-Gobert sur ce Tour de France. Des résultats dont le patron de l’équipe belge Jean-François Bourlart.

"C’est un bilan satisfaisant quand même", lâchait-il au matin de la 21e étape au micro de Jérôme Helguers. "On a eu une première semaine difficile avec 5 chutes le premier jour et des blessés qu’il a fallu soigner pendant quelques jours avant qu’ils retrouvent un bon niveau. Finalement, la 2e et la 3e semaine, on a été beaucoup plus actifs, plus présents à l’avant. On finit le Tour avec un Top 5 et quelques Top 10. Louis Meintjes va terminer 14e. On voulait s’approcher de la 10e place et finalement, on en n’est pas trop loin. Il est plus ou moins à sa place."

Concentrer les efforts pour protéger Meintjes plutôt que de chasser les échappées comme les autres années : Bourlart est prêt à rééditer l’expérience l’année prochaine. "On est prêt à le refaire. On est très content du comportement de Louis. On avait confiance en lui et on a bien travaillé avec lui. On a la Vuelta qui arrive et on espère aussi jouer le Top 10. Pour nous, c’est un coureur important pour le futur. On peut aussi être content quand Danny fait top 5 en début de Tour aux côtés des meilleurs sprinteurs."