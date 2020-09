Bob Jungels : "Je me sens mal pour lui et pour son abandon. Je suis désolé"

Tour de France : abandon de Sergio Higuita après deux chutes - Tour de France 2020 - 13/09/2020 Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) a abandonné dimanche lors de la 15e étape du Tour de France, qui relie Lyon au Grand Colombier sur une distance de 174,5 kilomètres. Higuita a quitté la course, en pleurs, après une quarantaine de kilomètres de course. Le champion de Colombie avait chuté à deux reprises en début d’étape. Sergio Higuita, 23 ans, disputait son premier Tour de France. Il pointait au 16e rang du classement général, à 26 : 12 du maillot jaune Primoz Roglic (Jumbo-Visma). L’année dernière, il avait remporté la 18e étape et terminé 14e de la Vuelta, son premier grand tour. Il reste désormais 156 coureurs en course.